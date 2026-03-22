В России испугались из-за ликвидации лидеров Ирана: Песков заговорил о 'глубоких последствиях'

В Кремле раскритиковали Израиль и США, которые своими ударами по Ирану ликвидировали аятоллу Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных руководителей Исламской Республики. Мол, это "не может оставаться без последствий".

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. 22 марта в комментарии роспропаганде он выразил надежду, что подобные операции не превратятся в норму.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не станет нормой. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и в дальнейшем будет иметь очень глубокие последствия. Это не может оставаться без последствий", – возмутился представитель Кремля.

Войну, которую Вашингтон и Иерусалим начали 28 февраля, Песков назвал агрессией.

"В начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно – что каждое такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства", – утверждает он.

Россиянин добавил, что любой, кто способен мыслить трезво, не возьмется прогнозировать, как ситуация вокруг Ирана будет развиваться дальше."Но то, что ничего хорошего не происходит, это однозначно", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Что предшествовало

Подтверждено, что в результате ударов в первый день операции – 28 февраля – был убит:

верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи;

министр обороны Азиз Насирзаде;

секретаря Совета обороны Али Шамхани;

главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур;

начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

17–18 марта состоялась очередная волна активных атак, в результате которых были ликвидированы:

секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который был ближайшим советником Хаменеи и после его гибели фактически руководил государством;

заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Батени;

командир подразделения "Басидж" Голамрез Сулеймани;

министр разведки Эсмаил Хатиб.

Эти списки не являются исчерпывающими – всего сообщается о примерно 40 убитых высокопоставленных лидеров Ирана и его военизированных группировок. Например, 20 марта погиб Али Мохаммад Наини, спикер КСИР, а также Мехди Курейши, командующий Воздушно-космическими силами КСИР. По состоянию на 22 марта израильско-американская операция продолжалась.

Как писал OBOZ.UA, в Пентагоне, по данным медиа, активно готовятся к развертыванию сухопутного контингента в Иране. Президент США Дональд Трамп взвешивает целесообразность такого шага; окончательное решение еще не принято.

