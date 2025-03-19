В России хотят готовить детей к войне с пятого класса школы – ЦПД

В госдуме страны-агрессора предлагают ввести в российских школах обязательную военную подготовку уже с пятого класса, а не только для старшеклассников. Якобы так российское население "будет готово к любым действиям и любым провокациям".

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Эксперты напомнили, что советскую практику уроков по начальной военной подготовке для 10 и 11 классов в России возобновили в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Заявления о необходимости расширения этой обучающей программы и на среднюю школу являются очередным шагом в милитаризации российского общества", – отметили в ЦПД.

"Детей в РФ с раннего возраста приучают к мысли, что их роль в обществе – это готовиться к боевым действиям, что война – это неотъемлемая часть российского бытия. Кремль стремится воспитать целое поколение россиян, которое без лишних вопросов пойдет с оружием в руках выполнять прихоти режима", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– В ГУР МО Украины ранее сообщили, что страна-агрессор увеличивает количество спецподразделений, задействованных в проведении информационно-психологических операций. В частности, такими специалистами пополнены 3-я и 51-я общевойсковые армии противника.

– СБУ также предупредила украинцев о росте активности российских спецслужб в медиапространстве Украины. Для этого используются пропагандисты, блогеры и так называемые эксперты, задача которых распространять антиукраинские материалы.

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