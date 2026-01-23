В России готовятся к смерти Кадырова, от его преемника хотят двух вещей – медиа

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова продолжает ухудшаться, в Грозном и Чечне начали готовиться к его возможной смерти. Учитывая то, что до сих пор неизвестно, в каком состоянии после недавнего ДТП пребывает его сын Адам, в котором Кадыров-старший видел своего преемника, встал вопрос о том, кто возглавит республику, если Рамзан умрет.

К потенциальному преемнику выдвигают два ключевых требования. Каких именно, рассказало российское издание "Важные истории", зарегистрированное в Латвии.

В Москве и Грозном готовятся к возможной смерти Кадырова

Издание пишет, что здоровье Рамзана Кадырова ухудшается, а его сын Адам попал в ДТП, исход которого для наследника до сих пор неясен. На этом фоне возобновились разговоры о том, кто станет новым главой Чечни после Кадырова-старшего.

"От нового преемника требуются две вещи, говорят "Важным историям" политологи и чеченские активисты и правозащитники. Кадырову нужно, чтобы он обеспечил его семье безопасность и сохранение власти. Москве – чтоб сохранил стабильность в регионе, помог избежать борьбы кланов (особенно вооруженной) и выступлений людей, пострадавших от власти Кадырова", – отмечено в материале.

Сам Рамзан Кадыров продвигал в качестве своего преемника именно 18-летнего Адама: вокруг него окружение главы Чечни начало создавать неформальный "центр силы".

В частности, по данным "Важных историй", одному из главных своих соратников, Адаму Делимханову, Кадыров-старший поручил "поднатаскать" своего сына и передать ему свои связи, в частности в криминальном мире.

И Адам, констатирует издание, оказался "неплохим учеником".

"Пока Адам не достигнет 30-летия, на пост главы Чечни могут назначить "престолоблюстителя", который будет действовать в интересах семьи Кадыровых. Юный возраст и отсутствие авторитета у Кадырова-младшего помехой не будут, считает политолог Дмитрий Дубровский. Авторитет Адама – это его фамилия, его происхождение. Внутри Российской Федерации возник субъект, в котором существует персоналистская диктатура с династическим способом передачи власти, говорит он", – отмечают журналисты.

В то же время у Москвы – свои "фавориты" в гонке за власть над Чечней, которая может войти в полную силу уже в ближайшем будущем.

"Кремль рассматривает в качестве следующего главы Чечни кого-то из ближайших соратников Кадырова – депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова или председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Из-за этого соперничества между ними сейчас конфликт, говорят источники "Важных историй". Оба относятся к тайпу Беной. Это крупнейший в Чечне тайп, и преемником станет кто-то из него, говорят два источника "Важных историй" – бывший сотрудник ФСБ и представитель чеченской диаспоры", – пишет издание.

У каждого из упомянутых "деятелей" – своя сфера "ответственности". Так, Делимханов контролирует выходцев из Чечни, занимающихся рейдерством в других регионах РФ и, вероятно, на временно оккупированных территориях Украины. А Даудов "специализируется" на репрессиях внутри Чечни, известно, что он лично пытает людей.

Источник издания, близкий к Кремлю и путинской партии "Единая Россия", называет ситуацию с руководством Чечни экстремально тяжелой. Он утверждает, что над ее решением в Кремле "работают". Еще один собеседник, близкий к Кремлю, подчеркивает: "Пока Кадыров жив, ничего происходить не будет".

"Всё, что происходит сейчас в Чечне, тщательно скрывается, а там идут очень сложные процессы. Народ сильно накрутили, никто из них не говорит о происходящем. Местным сказали, что "если будут какие-то утечки – всех просто уничтожим, всю семью до седьмого колена", – цитируют слова источника "Важные истории".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Чечне молчат о госпитализации сына Кадырова после ДТП. Слухами, инсайдами и домыслами обрастает как информация о его состоянии и травмах, полученных в ходе аварии, так и об обстоятельствах, при которых Адам Кадыров попал в ДТП.

