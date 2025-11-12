В России безработных мужчин вербуют в резервисты: всплыли подробности

Страна-агрессор РФ продолжает активную вербовку своих граждан для охраны объектов критической инфраструктуры. В число резервистов записывают безработных мужчин, обещая трудоустроить их на заводы, которые им предстоит охранять.

Информацию о наборе безработных подтвердили в некоторых российских военкоматах. Об этом пишет Telegram-канал "Важные истории".

Россиян мотивируют деньгами

Вербовкой в боевой армейский резерв безработных мужчин занимаются региональные власти. Объявления о наборе резервистов начали активно публиковать пресс-службы региональных и районных властей в соцсетях. Мужчин приглашают вступить в отряды БАРС для защиты критической инфраструктуры и заводов от дронов и диверсантов.

Кандидатам обещают службу в их регионе, выплаты от минобороны, сохранение рабочего места и зарплаты. В некоторых случаях безработным обещают платить зарплату от предприятий, которые им предстоит охранять.

По предварительным подсчетам, о наборе в отряды БАРС объявили уже в двух десятках регионов России. Резервистам обещают несколько видов выплат: ежемесячные за пребывание в резерве и за участие в военных сборах.

В частности, администрация Куюргазинского района Башкортостана прямо предложила людям без работы трудоустроиться на завод, который предстоит охранять. В военкомате города Кумертау (Башкортостан) журналиста под видом желающего заключить контракт на зачисление в резерв стали агитировать устроиться в престижную компанию. На работу россиян обещают устраивать в "Газпром", "Башнефть" и на другие предприятия, подлежащие теперь охране от БПЛА и диверсантов.

Напомним, в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения несущей потери оккупационной армии постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьёзным изменением в стратегии России по формированию вооружённых сил, которая до сих пор была направлена ​​на привлечение новобранцев за счёт увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

