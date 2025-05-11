В РФ выдали, что Украина 14 тысяч раз 'нарушила перемирие', пока они 'строго придерживались'

В минобороны РФ выдали, что Украина якобы "14 043 раза" нарушила "перемирие", объявленное диктатором Владимиром Путиным. При этом там цинично утверждают, что армия страны-агрессора якобы "строго соблюдала" тишину, хотя в действительности враг наносил удары ракетами и КАБами.

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В частности, пресс-служба российского минобороны в воскресенье, 11 мая, объявила, что "несмотря на объявление режима прекращения огня" украинские военные "продолжали ведение боевых действий".

"Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня", – выдали в министерстве.

Среди прочего, в РФ заявили, что ВСУ якобы предприняли "пять попыток прорыва" через границу на Курщину и Белгородщину.

В то же время в минобороны страны-агрессора уверяют, что по решению Путина, якобы "все группировки" войск РФ с полночи 8 мая до полночи 11 мая "строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".

Также заявляется, что "в этих условиях" российские оккупанты якобы "зеркально реагировали" и "действовали адекватно складывающейся обстановке".

Оккупанты штурмовали фронт во время "перемирия"

На очередную ложь россиян о путинском "перемирии" указали в аналитическом проекте DeepState. Там информировали, что во время российского так называемого прекращения огня с 8 по 10 мая оккупанты в целом атаковали больше, чем в апреле.

В отчете аналитиков указано, что враг устроил 193, 196 и 161 штурм каждый день "перемирия" соответственно. В апреле среднесуточная активность составляла 155 атак в день.

По словам аналитиков, это выглядит "не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления" военно-политического руководства страны-агрессора.

В DeepState добавили, что почти на всех участках линии соприкосновения прекращения огня не было.

"Были единичные случаи и все. Поэтому слова х...ла не стоят даже туалетной бумаги", – говорится в сообщении.