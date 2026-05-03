В РФ усиливают цензуру в сфере культуры – The Washington Post

Страна-агрессор Россия все больше усиливает цензуру в сфере культуры и издательского дела. Власть не только изымает книги, но и распространяет запреты даже на классические произведения известных российских писателей.

Такие шаги режима происходят на фоне экономического напряжения и безвыходной ситуации, в которую Кремль загнал себя из-за войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Россия погружается в новую волну цензуры и репрессий

Как отмечается, российский диктатор Владимир Путин продолжает усиливать внутренние репрессии против собственного населения, расширяя контроль над культурной и информационной сферами.

Очередной мишенью стало крупнейшее издательство страны, где на прошлой неделе полиция провела рейд. Власти изъяли тысячи книг, а генерального директора задержали за распространение того, что Кремль называет "гомосексуальной пропагандой".

Таким образом глава Кремля пытается сохранить поддержку социально консервативной части общества на фоне растущей усталости населения от войны.

Этой весной в РФ также приняли закон, который обязывает добавлять предупредительные пометки к любым книгам с упоминаниями о наркотиках. Из-за страха уголовного преследования издатели начали размещать такие предупреждения даже в классических произведениях Николая Гоголь, поэзии Пушкина и пьесах Булгакова.

Параллельно в стране жестко ограничивают интернет, журналистов сажают, а уличных музыкантов наказывают даже за скрытые антивоенные месседжи, из-за чего многие художники были вынуждены покинуть Россию.

"Это проверенный временем метод автократов ограничивать личные свободы перед лицом плохих новостей. А для России новости с войны в Украине плохие. Различные весенние и летние наступательные операции не смогли существенно сдвинуть линии фронта", – говорится в материале.

Кремль усиливает цензуру на фоне войны и экономического кризиса

Как пишет The Washington Post, усиление репрессий в России происходит на фоне сложной экономической ситуации и затяжной войны против Украины, где боевые действия не приносят Кремлю хоть каких-то побед на фронте.

Официально российские власти объясняют такие действия борьбой с так называемым "западным упадком", однако критики убеждены, что подобная политика наносит значительно больший вред самому культурному наследию РФ и ее экономике.

Напоминаем, что в понедельник, 6 апреля, в России начались серьезные проблемы с интернетом. Не работал целый ряд сервисов – сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль усиливает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

