В РФ похвастались, что продолжат убивать мирных украинцев после пасхального перемирия

В России заявили, что боевые действия против Украины будут продолжаться и после завершения так называемого "пасхального перемирия". В Кремле утверждают, что прекращение войны возможно только при условии принятия Украиной определенных решений.

Речь идет о требованиях, которые российская сторона озвучила ранее. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так что Россия якобы стремится к "устойчивому миру", однако достижение такого результата он связал с реализацией целей, которые Москва поставила в начале полномасштабного вторжения.

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те же хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", – сказал Песков.

Речь идет о решениях, включающих территориальные уступки и изменение политического курса Украины, которые Киев категорически отвергает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область. Они нанесли удар по продовольственному магазину в поселке Золочев, там вспыхнул пожар.

