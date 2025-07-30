В ответ на жалобы о медленном интернете в России заблокировали сервис измерения скорости: что происходит

В России заблокировали сервис измерения скорости интернета. Речь идет о самой популярной программе Speedtest, разработанной американской компанией Ookla.

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Она теперь заблокирована на территории РФ, объявил в среду, 30 июля, Роскомнадзор. Там утверждают, что сервис, который позволяет анализировать скорость передачи данных и задержку соединения, заблокировали "в связи с выявленными угрозами безопасности работы российского сегмента сети интернет.

А член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что Speedtest якобы собирал технические данные о работе сетей и мог передавать информацию иностранным спецслужбам.

Россиянам предложили "альтернативу"

Вместо Speedtest, который люди по всему миру в прошлом году использовали более 50 миллиардов раз, Роскомнадзор рекомендует россиянам пользоваться отечественным аналогом, доступным в магазине Rustore.

Речь идет о приложении "ПроСеть". Интересеным является то, что его разработал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования – ведомство, ответственное за блокировку запрещенного контента и замедление работы иностранных интернет-сервисов.

Что предшествовало

Такое решение российские власти приняли на фоне волны отключений интернета, которые охватили почти всю Россию. В середине июля были зафиксированы блокировки в 77 регионах, в том числе в тех, которые удалены от зоны боевых действий в Украине (Приморье, Сахалин, Камчатка). Эти части РФ не подверженны атакам беспилотников – в ряде регионов РФ отключения интернета объясняли именно налетами БПЛА.

В частности, мобильный интернет пропал на Урале – на сбои массово жаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других российских городов. А в одном из важнейших транспортных узлов Сибири – Красноярске – блокировка сети продолжалась трое суток.

По состоянию на 28 июля интернет-шатдаун наблюдался в 62 регионах РФ. В 44 из них ограничения затронули только мобильную связь, еще в 17 пользователи также жаловались на отсутствие доступа к проводному интернету.

Рекордные отключения интернета в РФ

За июль в России произошло 1470 отключений интернета (речь только о масштабных сбоях и отключениях на уровне всего города). Причем зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности.

Если раньше перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер, то сейчас исчезновение доступа к интернету в отдельных регионах происходит почти ежедневно. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Масштабные сбои и отключения от сети зафиксированы в Липецкой, Владимирской, Московской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярском крае.

Если в июне перебои связи продолжались в 77 регионах (из которых 47 были полностью отрезаны от сети), то в июле к ним присоединились еще 18 регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Минцифры России разрабатывает систему централизованного отключения мобильного интернета, которая позволит блокировать связь на значительных территориях страны без суда и объяснений. Так Кремль стремится легализовать цифровую изоляцию населения и сделать невозможным доступ к независимой информации под видом "защиты безопасности".

Кроме того, в России будут введены ограничения на использования мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". По крайней мере, такое поручение дал российский диктатор Владимир Путин своим подчиненным.

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