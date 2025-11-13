В Нижнекамске в РФ горит нефтехимический комбинат: взорвалась одна из установок первичной переработки нефти. Фото и видео

В городе Нижнекамск, на территории страны-агрессора России, произошел масштабный пожар на нефтехимическом комбинате. Предварительно известно, что на территории предприятия взорвалась одна из установок первичной переработки нефти.

Видео дня

Об инциденте сообщает ряд местных Telegram-каналов. Россияне, которые стали очевидцами событий, делятся в сети фото и видео с места происшествия.

На кадрах, которые публикуют в сети жители страны-агрессора, виден столб густого дыма, который поднимается над городом.

По предварительным данным, очаг возгорания, вероятно, находится на территории завода стирола и полиэфирных смол (СПС), входящего в состав крупного химического комплекса "Нижнекамскнефтехим".

Официальных комментариев от российских властей о причинах возгорания и масштабах повреждений по состоянию на вечер 13 ноября не поступало.

На опубликованных видео с места происшествия видны объекты компании "Татнефтехимремстрой". Это предприятие специализируется на строительстве, ремонте и модернизации объектов нефтехимической и энергетической промышленности.

В видео присутствует ненормативная лексика

