В Москве взрыв газа вызвал пожар и разрушение многоэтажки: есть жертвы. Видео

Вечером 4 мая в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел мощный взрыв, приведший к большому пожару. Причиной мог стать газовый бытовой баллон.

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По данным местных СМИ, по меньшей мере 15 человек пострадали, двое погибли. Еще несколько человек были госпитализированы.

Спасатели продолжают эвакуацию и ликвидацию пожара, поскольку в МЧС РФ предупредили о возможности разрушения целого подъезда. Некоторые жители остаются заблокированными в горящем здании.

Инцидент произошел на девятом этаже многоэтажки на улице Генерала Тюленева, 39. После взрыва начался масштабный пожар, огонь охватил несколько квартир и распространился более чем на 100 квадратных метров. Кое-где люди остались заблокированными внутри.

Власти столицы страны-оккупантки сообщили о серьезных разрушениях: повреждены межэтажные перекрытия, существует угроза полного обрушения подъезда. Часть жителей пыталась спастись на балконах, некоторые отравились дымом.

"В результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в квартире на девятом этаже повреждено перекрытие на двух этажах. Начался пожар", – рассказали в экстренных службах.

По предварительной версии, взрыв мог повлечь за собой бытовой газовый баллон. Проход в дом оцеплен, возле здания работает газовая служба.

На месте работают все экстренные службы. В МЧС России подтвердили гибель двух человек и отметили, что ситуация остается крайне опасной из-за угрозы обрушения.

Ранее в престижном районе российской столицы "Москва-Сити" раздалась серия взрывов, после чего начался масштабный пожар. Над комплексом взвился густой дым, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и медики.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина неоднократно предупреждала, что в России могут готовить показательные теракты до 9 мая и на парадах ко Дню победы, чтобы обвинить украинскую сторону. Соответствующие указания уже получила ФСБ, еще и "достаточно высоком уровне". Среди регионов, где могут быть совершены такие теракты, сейчас рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и ряд других.

Целью подобных терактов в Москве определили обвинения Украины в неизбирательных атаках скоплений гражданских граждан, срыв "мирных инициатив" США и использование этих поводов для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов.

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