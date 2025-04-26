В МИД России якобы заметили 'украинский след' в гибели генерала Москалика: заявление Захаровой

В подмосковной Балашихе произошел мощный взрыв, в результате которого умер один из ключевых генералов вооруженных сил РФ – заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. Министерство иностранных дел России обвинило "украинские спецслужбы" в подрыве автомобиля Москалика.

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Об этом заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. По ее словам, по факту убийства Москалика открыто уголовное производство, которым занимается главное следственное управление Следственного России.

"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Я.Я. Москалик был известен им со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате", – заявила Захарова.

О начале уголовного производства также официально сообщили другие структуры власти страны-агрессора, однако ни одна из них пока об "украинском следе" не заявила.

Ни одна из украинских структур еще никак не прокомментировала ликвидацию российского генерала.

Как сообщал OBOZ.UA, взрыв прогремел во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. В частности, был взорван автомобиль Volkswagen Golf. От взрывной волны Москалика буквально отбросило на несколько метров. По предварительной версии, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Неофициально российские масс-медиа сообщают, что авто Москалик приобрел у Игната Кузина, уроженца Сум, причем "при покупке Кузин вел себя обычно, никаких подозрений не вызывал".

Однако Кузин вылетел из России в Турцию 19 апреля – то есть задолго до взрыва.

Так или иначе, российские пропагандисты предполагают, что "это была месть за Сумы" – напомним, что оккупанты нанесли ракетный удар "Искандерам" по центру города 13 апреля, в Вербное воскресенье.

Кстати, в сети появились сообщения о ликвидации на территории РФ еще одного военного преступника, причастного к войне России против Украины. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгении Рытикове.

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