В подмосковной Балашихе произошел мощный взрыв, в результате которого погиб один из ключевых генералов Генерального штаба Вооруженных сил РФ – Ярослав Москалик. Он был хорошо знаком в военно-политических кругах – в свое время участвовал в переговорах с Украиной в рамках Нормандского формата.

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По данным российских СМИ и Telegram-каналов, взрыв прогремел во дворе жилого дома на бульваре Нестерова, где загорелся автомобиль Volkswagen Golf. От взрывной волны мужчину буквально отбросило на несколько метров – спасти его не удалось.

По предварительной версии, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое, по словам Следственного РФ, было начинено поразительными элементами. В машине также обнаружили камеру, свидетельствующую о возможной длительной слежке за генералом. Взрывное устройство, по некоторым оценкам, могли активировать именно в момент, когда Москалик приближался к автомобилю.

Другая версия – взрыв газового баллона в салоне автомобиля, однако она выглядит менее вероятной: баллон, скорее всего, лишь усиливал действие взрывчатки. Автомобиль полностью выгорело, ударной волной в домах напротив выбило стекла. На месте происшествия работали спасатели, газовая служба и криминалисты.

Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ с 2021 года, имел звание генерал-лейтенанта. В 2015 участвовал в переговорах с Украиной в рамках Нормандского формата, а также комментировал операции России в Сирии. По данным СМИ, он имел связи с элитой российской армии и участвовал в ряде важных военных решений.

В 2021-2022 годах Москалик также фигурировал в судебном процессе против Минобороны РФ - защищал интересы своего сына по делу о квартире именно в доме, возле которого произошел взрыв.

Официальное расследование продолжается. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

Напомним, в сети появились сообщения о ликвидации на территории РФ еще одного военного преступника, причастного к агрессивной войне России против Украины. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгении Рытикове, это предприятие модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии.

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