В лесу под Москвой нашли труп очередного российского топ-чиновника: был гендиректором стратегического предприятия. Фото и видео

В России обнаружили тело Александра Тюнина – гендиректора компании "Химпроминжиниринг" (структура "Росатома"), которая занимается производством углеродного волокна. Мужчина стал "почетным" 20-м российским топ-менеджером, который умер при загадочных обстоятельствах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тело Тюнина нашли в подмосковном лесу недалеко от поселка Кокошкино. Об этом сообщили российские паблики и обнародовали соответствующее видео с места происшествия.

Мужчина лежал рядом со своей машиной, возле него была винтовка. А в машине нашли "предсмертную записку".

"Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил, – Тюнин Александр Владимирович", – говорится в записке.

В российских медиа уже успели написать, что топ-менеджер якобы покончил с собой "из-за пятилетней депрессии".

Александру Тюнину было 50 лет. В период с 2001 по 2013 год он возглавлял в России различные телекоммуникационные компании. В 2013 году занял должность исполнительного директора в крупном холдинге по производству композиционных материалов. В 2016-м был избран на должность гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг" (позже переименованной в Umatex).

Стоит отметить, что компания "Химпроминжиниринг" – это единственный российский производитель углеродного волокна. Компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.

Поскольку компания входит в структуру "Росатома" она в феврале 2023 года попала под санкции США.

"Синдром внезапной русской смерти" среди бизнесменов и топ-менеджеров в РФ

С 2022 года в России погибли десятки топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие увидело признаки самоубийств, а таинственность этих трагедий привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти".

Череда таких загадочных смертей в России началась после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил "СВО". Один за другим начали гибнуть богатые и успешные управленцы, на что обратили внимание даже в российских СМИ.

Гибель Александра Тюнина стала как минимум 20-й в череде этих за последние три года. Причины их смерти остались неизвестными. Среди них:

– Алексей Синицын, гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" (2025 год).

– Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год).

– Михаил Кенин, совладелец крупнейшего российского застройщика – компании "Самолет" (2025 год).

– Андрей Бадалов, вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона.

– Витлий Робертус, вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год).

– Владимир Некрасов, который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год).

– Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза (2023 год).

– Игорь Шкурко, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год).

– Леонид Шульман, глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год).

– Владислав Аваев, бывший вице-президент "Газпромбанка" (2022 год).

– Сергей Протосенко, бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год).

– Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", который выпал из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента (2022 год).

