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В Курске вспыхнул сильный пожар на территории одного из заводов: густой дым виден из разных районов города. Фото и видео
В районе подшипникового завода АПЗ-20, расположенного в Курсе, произошел масштабный пожар. Местные сообщили о сильных взрывах перед возгоранием и уже после.
Густой серый дым виден из разных районов города. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что взрыв произошел в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.
Информации о пострадавших и жертвах не поступало.
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