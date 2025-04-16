В Курске вспыхнул сильный пожар на территории одного из заводов: густой дым виден из разных районов города. Фото и видео

В районе подшипникового завода АПЗ-20, расположенного в Курсе, произошел масштабный пожар. Местные сообщили о сильных взрывах перед возгоранием и уже после.

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Густой серый дым виден из разных районов города. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что взрыв произошел в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.

Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

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