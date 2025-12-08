Вечером в воскресенье, 7 декабря, на территорию российской Сибири пожаловали "хлопки". Сообщается о том, что в Красноярске после взрывов возле местных теплоэлектростанций вспыхнули склады с горючим.

По словам очевидцев, два взрыва произошли рядом с ТЭЦ-1. В российском МЧС уже отчитались, что горят емкости с бензином и топливные пеллеты. Другие детали "хлопков" пока уточняются.

Впрочем, отмечается, что огонь распространился на 850 кв. По сообщениям местных жителей, пожар удалось локализовать. О пострадавших информации нет.

По обновленной информации, горят склады возле которых находится Красноярская ТЭЦ. Сейчас работники экстренных служб пытаются оградить предприятие от распространения огня.

До этого режим повышенной готовности ввели в Ангарске (Иркутская область) в связи с аварией на ТЭЦ-9. На этом фоне в мэрии города состоялось экстренное совещание из-за сложившейся в Ангарске ситуации с подачей тепла.

Мэр города Сергей Петров сообщил, что снижение параметров подаваемого тепла произошло из-за выхода из строя второго котла.

Стоит отметить, что до ближайших границ с Украиной от Красноярска – около 4500 км.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия несет от украинских ударов вглубь России гораздо большие потери, чем от всей вместе санкций западных стран. Вообще, Украина имеет уникальный военный опыт и поэтому должна стать неотъемлемой частью новой системы мировой безопасности.

Так, в ночь на 6 декабря украинские войска вновь ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. И на этот раз на территории объекта было зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 декабря в Темрюкском порту в Краснодарском крае страны-агрессора России из-за таких "украинских санкций" также прогремели взрывы. Кроме этого, под ударом оказались и мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

