В Краснодаре, Армавире и Алуште произошли взрывы и пожары – что происходит

В ночь на 22 июля в российском Армавире прогремела серия взрывов, после чего стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем объекте в городе. Также известно о пожаре после взрывов в Краснодаре.

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Местные власти по состоянию на четыре часа утра об этом не сообщали (в Армавире за ночь сирены воздушной тревоги включались три раза). В Osint-сообществе Exilenova+ утверждают, что эти города прямо сейчас находятся под атакой дронов.

Что происходит в Армавире и Краснодаре

Армавир расположен на левом берегу Кубани, в 202 км к юго-востоку от Краснодара.

Согласно сообщениям местных властей, воздушная тревога здесь была объявлена в час, а затем в три часа ночи.

За это время местные жители успели пожаловаться сначала на взрывы, а затем — и на пожар в городе.

Вероятно, под ударом оказался ЛВДС "Армавир" — узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке, откуда его уже отгружают на железную дорогу.

Как отмечают в Exilenova+, атакованный объект является критически важным узлом в системе трубопроводной логистики для российской компании "Транснефть".

В Краснодаре, расположенном в 200 км от Армавира, местные жители также жалуются на взрывы и на "крупный пожар" в черте города.

А еще жалуются на "работу РЭБ".

Где еще раздавались взрывы

Жаловались и жители оккупированного Крыма на атаку дронов и взрывы в городах Алушта и Ялта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля 2026 года в российском Липецке также прогремела серия взрывов. Главной целью атаки, по предварительным данным и сообщениям очевидцев, стал объект энергетической инфраструктуры.

В Московской области РФ также прогремели взрывы, а после них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что атакам подверглись логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска и логистический парк "Южные Ворота" недалеко от Домодедово.

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