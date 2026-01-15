В Коми произошел взрыв в центре МВД: пострадали 9 человек, сотни людей эвакуировали. Фото и видео

В Сыктывкаре, на территории российской Республики Коми, в четверг, 15 января, прогремел взрыв в здании Центра профессиональной подготовки МВД РФ. Сообщается, что есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом информируют росСМИ. Спасателям МЧС удалось эвакуировать около 200 человек.

По предварительной информации, внутри здания взорвалась светошумовая граната, чем вызвала "задымление". В самом здании проводились строительные работы, поэтому другая версия – нарушение техники безопасности.

Сейчас на месте работают экстренные службы, полиция и ФСБ, в то же время количество пострадавших возросло до 10 человек.

Заметим, что Центр профессиональной подготовки МВД РФ – это структура, которая занимается начальной подготовкой новых кадров российской полиции и повышением квалификации действующих сотрудников ОВД, назначаемых на другие должности.

Инциденты в России – последняя информация

Напомним, ранее в городе Орск Оренбургской области вечером 14 января взорвалась подстанция, которая обеспечивает город электроэнергией. В результате инцидента сначала в части, а затем и во всем городе пропало электричество.

Также утром 6 января в городе Стерлитамак Республики Башкортостан прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки дронов-камикадзе стал нефтехимический завод, который был атакован шестью дальнобойными дронами.

Ночью 2 января украинские беспилотники атаковали Самарскую область России. В частности, взрывы услышали в городе Новокуйбышевск, который всего в 15 км от Самары. Местные жители насчитали более 10 взрывов в промышленной зоне города, также люди сообщили о пожаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!