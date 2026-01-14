В российском Орске взорвалась подстанция: во всем городе погас свет. Фото и видео

В российском Орске (Оренбургская область) вечером 14 января произошел взрыв на подстанции, обеспечивающей город электроэнергией. В результате инцидента сначала в части, а затем и во всем городе пропало электричество.

Видео дня

Никаких официальных сообщений от властей о блэкауте в городе нет (возможно, именно из-за отсутствия света). Но об отсутствии электричества в сети сообщают жители города.

Блэкаут в городе

В свою очередь OSINT-сообщество Exilenova+ узнало, что блэкаут в городе начался именно после взрыва на подстанции. Сообщество собрало видео, которыми местные жители 14 января активно обмениваются.

Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. Орск, как и вся область, сегодня атаки украинскими дронами не испытывал.

"Там сейчас минус 22, поэтому порадуемся за орков вместе", – предложило сообщество Exilenova+.

Что известно об Орске

Орск или Яман-Кале – центр Орского городского округа Оренбургской области. Город расположен в южных отрогах Уральских гор при впадении реки Ор в Урал. Орск – второй по численности населения город области.

Кстати, в 1847-1848 годах службу в Орской крепости проходил рядовой третьей роты пятого линейного батальона Тарас Шевченко. Да, это самый известный украинский поэт, который был сослан в Орскую крепость с запретом писать и рисовать.

Однако это россияне предпочитают не помнить. И Орск гораздо более известен в РФ из-за прорыва дамбы на реке Урал, который произошел в апреле 2024 года. Дело в том, что прорыв этой дамбы спровоцировал разрушение дамб в других местах Оренбургской области, в результате чего затопленными оказалось большое количество населенных пунктов.

Атаки по городу

Из-за указанного затопления тогда же в Орске прекратил работу местный нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, город стал малоинтересен для украинских защитников. Тем не менее, наши воины периодически напоминают местным жителям о существовании Украины.

Так, как сообщал OBOZ.UA, днем 12 декабря в Орске прогремел взрыв. А именно – произошло поражение другого стратегического предприятия города, Орского мехзавода. На этом предприятии производили более половины артиллерийских гильз отдельных калибров российского производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!