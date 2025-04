'Вот так стали законной военной целью': в РФ возмутились из-за расположения центра управления дронами в башне 'Москва-Сити'. Видео

Российские пропагандисты, в частности "РИА Новости", 15 апреля показали видео, на котором оператор FPV-дрона координировал удары из здания "Москва-Сити". То, что военный находился в башни делового центра, вызвало возмущение в РФ.

Видео дня

Об этом сообщает "Сирена". "Вот так "Москва-Сити" внезапно стал законной военной целью. Молодцы, похвастались", – написал канал "Империя очень зла".

Отметим, что активно критиковали публикацию данного видео именно в Z-каналах. "Жители Москва-Сити сказали сейчас спасибо. Теперь полетит все туда. Скоро самые дешевые квартиры в Москве. Москва-сити", — добавил канал "The Reverse Side of the Medal".

После этого "РИА Новости" удалили пост. "Коммерсант" же оставил статью на сайте, но убрал упоминание "Москва-Сити".

Добавим, что пропагандисты утверждали, что оператор FPV-дронов "Овод" уничтожил объект ВСУ в городе Часов Яр на Донетчине прямо из Москвы. По их данным, дрон пролетел 11 километров и поразил цель.

Управление БПЛА якобы осуществлялось с помощью системы "Орбита". Она была разработана фондом "Центр беспилотных систем и технологий", созданным по инициативе "Единой России" в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2023 года "Москву-Сити" атаковали БПЛА. Тогда стало известно, что в атакованной башне "Москва-Сити" расположены три министерства России, а российская ПВО не способна защитить даже их.

