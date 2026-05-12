'В элите назревает мысль': Каспаров оценил возможность свержения режима Путина

Агрессивная война против Украины, развязанная главой Кремля Владимиром Путиным, все сильнее сказывается на внутренней ситуации в России, в частности среди представителей элиты. На этом фоне в РФ усиливаются настроения относительно возможной смены руководства из-за провалов на фронте.

Такое мнение в комментарии медиа высказал один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров. Он считает, что процесс серьезных политических изменений в России уже фактически начался.

"Есть ощущение, что что-то происходит. Это российская традиция, что плохая война всегда приводит к изменениям. И мы сейчас видим ситуацию, когда очень много людей как в элите, так и простых людей начинают понимать, что Путин войну выиграть не может", – подчеркнул оппозиционер.

Российские элиты начинают осознавать последствия войны

Каспаров пояснил, что в истории диктаторы, которые начинали войны без возможности одержать победу, в конце концов сталкивались с масштабными внутренними проблемами.

По его мнению, сейчас в России уже ощущается начало процессов, которые при отсутствии кардинальных изменений могут привести к серьезным и даже катастрофическим последствиям.

"Очевидно, что-то происходит. Поэтому разные свидетельства: экономические, военные проблемы, но мне кажется, что главная проблема – психологическая, она очень важна. Она заключается в том, что русская традиция не прощает царю или диктатору проигранную войну", – сказал он.

По словам Каспарова, осознание того, что война для России развивается неудачно, постепенно доходит до общества. При этом особенно заметны такие настроения среди российских элит, где все чаще звучат мысли о необходимости смены Путина.

Он обратил внимание на то, что подобные заявления сейчас все чаще появляются в публичном пространстве РФ и уже не вызывают жесткой реакции со стороны власти, что свидетельствует об изменении настроений внутри системы.

"В элите назревает мысль, что чтобы спасти режим, надо убрать Путина. Вот Ремесло – это отражение той имперской традиции, что чтобы спасти империю, надо убрать Путина", – добавил политик.

Каспаров также считает, что 2026 год может стать переломным для формирования нового мирового порядка. По его мнению, ключевую роль в этих процессах играет Украина, которой удалось не только выстоять в войне, но и изменить ее ход.

Напомним, ранее Каспаров заявил, что отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии, ведь такой шаг является для руководства РФ не военной необходимостью, а новым идеологическим стимулом.

Как рассказывал OBOZ.UA, война против Украины, которую развязал Путин, уже давно начала возвращаться к самим же россиянам, да и боевые действия давно зашли на территорию страны-агрессора. И последствия для населения скрыть уже невозможно. В частности, плохая мобильная связь, отсутствие доступа к западным социальным сетям, приложения Telegram, многих VPN, банковских систем, постоянное закрытие аэропортов – лишь часть видимых последствий, которые испытывает население РФ.

