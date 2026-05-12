Война Путина вернулась в Россию: в Кремле больше не могут скрыть последствий – The Atlantic

Война против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, уже давно начала возвращаться к самим же россиянам, да и сами боевые действия давно зашли на территорию страны-агрессора. И последствия для населения скрыть уже невозможно.

Об этом отмечает The Atlantic. Такие бытовые неудобства, как плохая мобильная связь, отсутствие доступа к западным социальным сетям, приложения Telegram, многих VPN, банковских систем, постоянное закрытие аэропортов – лишь часть видимых последствий, которые испытывают россияне.

Как война Путина возвращается в Россию

Так, еще 3 мая 2023 года два украинских беспилотника, достигших Москвы, взорвались над Кремлем, не причинив вреда, но показав, что противовоздушная оборона столицы была не такой замечательной, как это описывалось, и что война не так далека от москвичей, как они предполагали.

На прошлой неделе в Москве снова можно было услышать звук беспилотных летательных объектов. Утром 7 мая, незадолго до парада, который является таким важным для Путина, мэр Москвы заявил, что российские ВВС сбили сотни украинских дронов, направленных на город.

"Вдруг – и очень публично – российские чиновники начали нервничать, боясь, что их парад будет испорчен. Представитель Кремля заверил москвичей, что безопасность усилена, поскольку "угроза со стороны киевского режима" уже учтена. Российский президент даже убедил американского президента попросить украинского президента об однодневном прекращении огня. Владимир Зеленский удовлетворил желание Путина после того, как Трамп предложил свое посредничество в обмене 1000 военнопленных, – пишет издание.

Какие последствия войны испытывают россияне на себе

Спустя более четырех лет полномасштабной войны россиянам приходится на каждом шагу испытывать неудобства из-за последствий войны. Так, покрытие мобильной связи в Москве и по всей России из-за вероятных мер безопасности стало ненадежным, а порой его и вовсе нет. Кроме того, что россияне уже потеряли доступ к большинству западных социальных сетей, в апреле государство прекратило доступ к приложению Telegram, а также ко многим VPN. Также без публичного интернета перестали работать многие физические системы, включая банкоматы, приложения для поездок также не работают.

"Эти неудобства добавляются к высокой инфляции и высоких процентных ставок, которые месяцами обременяли даже самые богатые российские предприятия и потребителей", – пишет издание.

Последствия войны заметны в России и просто на улицах. Так, во время очень короткого восстания бывшего союзника Путина Евгения Пригожина в 2023 году москвичам приказали оставаться дома из-за страха насилия. А за последние несколько дней их снова привели в состояние повышенной готовности. По словам источников издания, перед парадом на Красной площади и вокруг нее было видно снайперов, а также солдат с оружием против дронов. Обычным людям не разрешали заходить даже в центр города. Фотографии, сделанные в день парада, показывают пустые улицы.

Во время нынешнего парада меньше иностранных лидеров изъявило желание присутствовать, и не было представлено никаких танков, ракет или боевых машин.

"Все шоу было коротким, длилось всего 45 минут. Путин выглядел серым, обеспокоенным. Торжественные северокорейские солдаты, маршировавшие вместе с россиянами, были единственной новинкой. Но их присутствие было напоминанием о тысячах северокорейцев, которые погибли, помогая России вернуть себе Курскую область", – говорится в материале.

В этой незаконной, жестокой войне, которую развязала Россия, погибло уже более миллиона российских оккупантов, и не принесло Путину ни военного, ни политического, ни какого-либо другого успеха. Наоборот, он даже не может провести парад в Москве, не боясь, что украинцы его сорвут. Россияне в целом, и москвичи в частности, могут четко увидеть контраст между пропагандой и реальностью.

