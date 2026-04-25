Увеличение доходов от нефти позволит Кремлю и дальше финансировать войну против Украины, но есть 'нюанс' – ISW

Ситуация в российской экономике остается тяжелой. Рост цен на нефть даст Кремлю дополнительные деньги для продолжения войны, однако не поможет откатить существующие экономические проблемы.

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Между тем уровень одобрения россиянами деятельности российского диктатора Владимира Путина продолжает снижаться – и это признают уже даже государственные социологические учреждения.

Ситуация в российской экономике

Аналитики отметили, что Центральный банк РФ снизил ключевую процентную ставку в третий раз в 2026 году и восьмой раз за последние 12 месяцев, пытаясь изобразить российскую экономику как стабильную. На этот раз она была снижена с 15% до 14,5%.

В Центробанке РФ также заявили об "исторически низком" уровне безработицы в России, а также о том, что рост заработной платы продолжает опережать рост производительности труда.

Годовую инфляцию по состоянию на 20 апреля в ЦБ РФ оценили на уровне 5,7%.

"Центральный банк России признал, что российская экономика замедлилась, а базовая инфляция выросла в первом квартале 2026 года, но заявил, что рост инфляции был обусловлен "одноразовыми факторами". Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина 24 апреля заявила, что Центральный банк России несколько повысил свой средний прогнозный диапазон ключевой ставки на 2026 год до 14-14,5% с 13,1 до 14,3%, поскольку инфляционные риски "значительно" выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке и потенциальные изменения в фискальной политике России ", – указано в материале ISW.

ЦБ РФ также скорректировал свой прогноз цены на нефть за баррель в среднесрочной перспективе с 45 до 65 долларов США — вероятно, в ответ на мировые скачки цен на нефть в течение марта и апреля 2026 года.

"Увеличение доходов от российской нефти может позволить Кремлю продолжать финансировать свою войну против Украины в среднесрочной перспективе, но вряд ли "откатит" годы плохой экономической политики", – считают в ISW.

Последствия войны для российской экономики углубляются

В ISW констатировали, что российская экономика продолжает страдать от огромных военных расходов. И "плюсы", о которых говорят в ЦБ РФ, являются, скорее, проявлением негативных процессов, происходящих.

Так, чрезвычайно низкий уровень безработицы в России отражает тот факт, что РФ страдает от нехватки рабочей силы. Также это вызывает инфляцию заработной платы в гражданском и оборонном секторах, что способствует общей инфляции.

Относительно уровня инфляции в России – он, считают в ISW, вероятно, гораздо выше, чем утверждает Центральный банк, поскольку цены на продукты питания выросли в начале 2026 года.

"Россия имеет высокий уровень внешнего долга и постепенно истощает свои ликвидные резервы для финансирования войны в Украине, игнорируя долгосрочные экономические последствия такой политики Кремля", – говорят аналитики.

Российские СМИ тем временем сообщают, что количество запланированных увольнений в России выросло на 43% с июня 2025 года, составив 105 147 по состоянию на 1 апреля.

Олег Соколов, чиновник Федерации независимых профсоюзов России, в одном из интервью заявил, что недостаточное финансирование, вызванное федеральным и региональным дефицитом, может быть причиной увольнений.

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) 23 апреля сообщила, что дефицит федерального бюджета России достиг 4,6 триллиона рублей (примерно 61 миллиард долларов) в первом квартале 2026 года. Этозначительно превышает запланированный дефицит в 3,8 триллиона рублей (примерно 50 миллиардов долларов) на весь 2026 год.

Поэтому Москва будет брать деньги на продолжение войны против Украины из фонда национального благосостояния и из карманов россиян.

"Россия постоянно истощает ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны и была вынуждена прибегнуть к продаже своих физических золотых резервов в ноябре 2025 года из-за неустойчивых расходов. РФ также повысила налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с1 января 2026 года, пытаясь поддержать дефицит федерального бюджета от неустойчиво высоких расходов на оборону, возложив бремя дорогостоящей войны президента России Владимира Путина в Украине непосредственно на российское население", – объяснили в ISW.

Россиянам не нравится, куда ведет Россию Путин

При этом российские социологи – как из государственных, так и из независимых учреждений – продолжают фиксировать рост недовольства российского населения диктатором Владимиром Путиным. Основные причины разочарования россиян, по убеждению аналитиков, могут быть связаны как с ростом цены этой войны для населения, так и из-за усиления Кремлем цензуры.

Согласно опросу "Всероссийского центра изучения общественного мнения" (ВЦИОМ), за прошедшую неделю рейтинг одобрения Путина снова снизился – до 65,6% с 66,7% неделей ранее.

И снижение одобрения деятельности диктатора российским населением фиксируется уже седьмую неделю подряд.

Опрос ВЦИОМ также показывает, что доверие к Путину упало до 71% в течение недели с 13 по 19 апреля. Неделей ранее, по версии этого государственного учреждения, ему доверяли 72%.

Источник из неуказанной медиаорганизации, связанной с правительством, сообщил российскому оппозиционному изданию "Медуза", что политический блок Администрации президента России посоветовал российским государственным СМИ либо ссылаться на более благоприятный рейтинг одобрения Путина, полученный от связанного с Кремлем Форума общественного мнения (ФОМ), либо вообще не публиковать отчеты с данными опросов.

Аналитики добавили, что новейшие данные опросов ФОМ показали, что рейтинг одобрения Путина в течение недели с 17 по 19 апреля составлял около 76% — разница почти в десять пунктов по сравнению с опросом ВЦИОМ за аналогичный период времени. Однако данные ФГД также указывают на среднесрочное снижение рейтинга одобрения Путина, поскольку, по их версии, рейтинг одобрения Путина по состоянию на конец апреля 2026 года составлял от 75 до 76%, тогда как в феврале – с 78 до 80%.

Кремль, считают в ISW, сохраняет политическое влияние на данные опросов российских государственных социологических организаций, поэтому то, что государственные учреждения признают среднесрочную тенденцию роста внутреннего недовольства Путиным после четырех лет войны, вызывает некоторое удивление.

Независимая российская социологическая организация "Левада-центр" сообщила, что рейтинг одобрения Путина в марте 2026 года составил 80%, что на два процентных пункта меньше, чем в феврале 2026 года, и является самым низким рейтингом одобрения, зафиксированным "Левада-центром" с ноября 2022 года — вскоре после непопулярной частичной мобилизации в России осенью 2022 года.

Рейтинги одобрения Путина, по данным "Левада-центра", начали снижаться в ноябре 2025 года до 85% и ниже, после того, как в период с января по сентябрь 2025 года они постоянно держались на уровне от 88 до 86%.

За апрель "Левада-центр" результатов опроса еще не публиковал.

"Снижение поддержки Путина происходит на фоне усиленных усилий Кремля по цензуре российского открытого интернета и растущих военных жертв населения. Элементы Кремля, которые выступают против новых ограничений и цензуры, могут позволять или подталкивать государственные социологические агентства к обнародованию данных о снижении голосования, чтобы заставить Путина пойти против фракций, выступающих за ограничения", – считают в ISW.

