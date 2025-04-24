Уничтожены до 60% арсенала: в сети показали последствия пожара на складе боеприпасов во Владимирской области РФ.

В среду, 22 апреля, на складе боеприпасов во Владимирской области (Российская Федерация) вспыхнул пожар. На следующий день в сети показали последствия прилета.

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Отмечается, что во время детонации на складе было уничтожено до 60% боеприпасов. По словам местных жителей, был атакован один из крупнейших российских арсеналов – 51 арсенал ГРАУ.

"Результаты детонации боеприпасов на 51 арсенале ГРАУ. Уничтожено до 60% инфраструктуры арсенала с их содержанием, территория критически повреждена", – говорится в сообщении Telegram-канала "Оперативный ВСУ".

Напомним, что в сети днем 22 апреля начали появляться фото и видео с последствиями удара по воинской части в районе Барсово Киржацкого района Владимирской области, где расположен большой арсенал боеприпасов. После атаки по складу там началась мощная вторичная детонация. А над местом прилета поднялся столб дыма, по форме напоминающий гриб – что стало причиной для шуток о применении Украиной "ядерцаки".

Позже спутники NASA зафиксировали горение на всей территории гарнизона во Владимирской области России, где расположен один из крупнейших арсеналов ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, опубликовали карту космического агентства, на котором видны пожары после взрывов на территории склада.

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