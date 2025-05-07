9 мая на Красной площади будет проходить парад убийц и машин для убийств. Любое присутствие на этом фашистском мероприятии — позор и открытая поддержка российских военных преступлений. Более того, это участие в исторической лжи. Так называемый "День Победы" — фиктивный праздник, фальшивка, созданная Сталиным. На самом деле война закончилась 8 мая, и всё, что связано с советской интерпретацией Второй мировой, — ложь от начала и до конца.

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Без американской помощи Сталин бы проиграл войну в течение первого же года. Советская армия не умела воевать, всё трещало по швам. Немцы дошли бы до Урала, если бы не масштабная помощь Запада. Война, к которой готовился Сталин, была с самого начала обречена на поражение.

Любая военная победа всегда подаётся как достижение режима и неизбежно приводит к негативным последствиям. Только военный разгром режима может начать политические перемены в России. Это не теория — это аксиома, подтверждённая всей российской историей.

Если мы хотим перемен, мы должны сделать всё возможное, чтобы Украина победила. Тотальный разгром путинской армии — наш единственный шанс. Может быть, он уже упущен, может быть, мы опоздали. Но пока этот режим не будет военным образом разгромлен, пока это не дойдёт до умов тех, кто сегодня визжит от радости, кто смеётся и живёт войной как частью обыденности, — ничего не изменится. Украинский флаг в Севастополе — это наш единственный шанс на сдвиг в массовом сознании. Другого шанса не существует.