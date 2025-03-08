Украинские дроны атаковали очередные объекты под Таганрогом: зафиксированы прилеты и пожар. Видео

Вечером в субботу, 8 марта, дроны снова атаковали Ростовскую область РФ. Громко было под Таганрогом, а именно в районе села Ряженое.

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После серии взрывов на месте прилетов вспыхнул пожар. Россияне делились кадрами "бавовны" на Ростовщине в сети.

В местных пабликах писали о "падении обломков" в селе Ряженое. Также дроны летели и на сам Таганрог.

Временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Ряженом "из-за падения БПЛА во время отражения атаки" возник пожар в частном доме, никто из людей не пострадал.

В общей сложности в восьми регионах России была объявлена воздушная тревога, оккупанты жаловались на массированную атаку дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта дроны атаковали Брянскую область России. Их целью было предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской оккупационной армии.

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