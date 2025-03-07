Брянскую область атаковали беспилотники: горит завод по производству сухпайков для армии РФ. Видео

Вечером в пятницу, 7 марта, дроны атаковали Брянскую область России. Их целью было предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской оккупационной армии.

Видео дня

Об этом сообщали местные СМИ. Они утверждают, что завод был атакован ракетами-дронами "Пекло".

Россияне в сети рассказали, что слышали около семи взрывов в районе предприятия, после чего там вспыхнул пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что удары по территории города Стародуб были нанесены шестью реактивными БПЛА.

"На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 марта украинские дроны атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории РФ. В частности, под ударом оказалась нефтеперекачивающая инфраструктура захватчиков, задействованная в обеспечении путинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!