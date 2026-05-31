Украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане: пожар видно издалека. Фото и видео

В ночь на 31 мая украинские беспилотники вновь атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган, что в Ростовской области. После взрывов в поселке сейчас на атакованном объекте пылает масштабный пожар.

Российские власти области и района об указанной атаке и пожаре вообще не сообщают, их единственное сообщение было около полуночи – о "дроновой опасности". Но украинские Osint-сообщества собрали реакцию местных жителей.

Атака, судя по всему, началась в последние минуты субботы, 30 мая. Причем большинство местных жителей отреагировало на нее вопросами вроде "что, опять?". Дело в том, что сутками ранее Ростовская область и, в частности, Матвеев Курган, находились под атакой украинских дронов.

Но вчера Матвеев Курган лишь задело атакой, которая была направлена на другие объекты в регионе. Сегодня произошел массированный пролет беспилотников именно к НПЗ поселка.

О чем речь

Матвеев Курган расположен в Ростовской области – в тылу оккупационной группировки. Ростовская область считается ключевым логистическим узлом для поставок горючего и боеприпасов на фронт: через нее проходит южный транспортный коридор России вдоль побережья Азовского моря.

Одноименная с поселком нефтебаза "Матвеев-Курган" (работает с 1955 года) поставляет топливо организациям различных отраслей и продает его в розницу через собственные АЗС.

Что предшествовало

Напомним, что результативный удар по нефтебазе в Матвеевом Кургане украинские воины нанесли в октябре 2025 года – тогда на объект прилетели только два БПЛА, но они вызвали масштабный пожар и, как следствие, закрытие НПЗ.

Всего в мае текущего года производство дизельного топлива в РФ сократилось на 10%, что стало продолжением 10-процентного месячного падения в апреле. Причиной этого являются продолжающиеся атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые заставили их сократить или вообще остановить производство.

