Производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов – Reuters

В мае производство дизельного топлива в России сократилось примерно на 10%, что стало продолжением 10-процентного месячного падения в апреле. Причиной этого являются продолжающиеся атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые заставили их сократить или остановить производство, тогда как экспорт этого топлива вырос.

Об этом пишет Reuters. По подсчетам издания, российские НПЗ, пострадавшие от атак дронов, сократили производство дизельного топлива на 1 млн тонн в апреле и еще на 600 000 тонн в мае.

По данным источников в этой отрасли, в марте производство дизельного топлива составило 7,5 млн тонн.

Тем временем морской экспорт дизельного топлива и газойля из России в апреле вырос на 8% по сравнению с мартом и составил около 3,25 млн тонн, что лишь немного меньше, чем 3,3 млн тонн в том же месяце прошлого года. В мае экспорт оставался стабильным.

До сих пор Россия сосредотачивалась на сохранении прибыльного экспорта дизельного топлива, но сейчас наступило время года, когда спрос со стороны фермеров является высоким. Как сообщило во вторник информационное агентство "Интерфакс", правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт.

Некоторые источники в отрасли заявили, что введение запрета маловероятно, поскольку ограничения еще больше усложнят работу нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщал OBOZ.UA, Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ прекратил работу после атаки украинских дронов 21 мая. На предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей завода.

