В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули "Ямальский крест". Не знал, что это такое и полез искать.

Видео дня

Да, это игла Кощея — место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.

Для производства взрывчатки требуется толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящих толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящих азотную кислоту, получают ее из аммиака, который в свою очередь изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка – это нефть и газ.

Но сильнее всего меня поражает совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов — российского и иранского. Вы руководите странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Израиль может отправить Иран в каменный век, просто уничтожив иранские газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. И Украина может проделать это же самое с Россией.

Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба. Али и Вова — вы просто молитесь, чтобы вас не трогали. И вот эти идиоты-диктаторы устраивают войну.

Бензоколонка Россия нападет на Украину, бензоколонка Иран нападает на Израиль. Казалось бы, что может пойти не так?