В Тамбовской области РФ прогремели мощные взрывы: сошел с рельсов поезд с цистернами бензина. Фото, видео
В Тамбовской области России сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший цистерны с бензином, после чего произошел мощный взрыв. Взорвались по меньшей мере две цистерны с горючим.
Инцидент сопровождался масштабным пожаром, который зафиксировали на видео очевидцы. О произошедшем сообщает российский Telegram-канал.
Взрыв прозвучал в поселке Кочетовка Тамбовской области. После схода поезда с рельсов произошло возгорание бензина, перевозившегося в цистернах, а затем раздались взрывы.
На обнародованных видео видны масштабный столб огня и густой черный дым, который поднимался над железнодорожным участком. Местные жители сообщали о громком взрыве, который был слышен на значительном расстоянии.
По предварительной информации российских ресурсов, в результате инцидента никто не пострадал. Официальные причины аварии пока не озвучены, российские экстренные службы проводят проверку обстоятельств происшествия.
Взрывы на объектах транспортной и топливной инфраструктуры в регионах РФ в последнее время становятся все более частыми. В то же время российские власти традиционно воздерживаются от детальных комментариев относительно возможных причин таких инцидентов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Белгороде и Белгородском округе (РФ) вечером 3 февраля прогремели взрывы, после чего произошло масштабное отключение света. Местные власти пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ.
