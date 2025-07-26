Центробанк России снизил учетную ставку второй раз за два месяца: в ISW объяснили, как это повлияет на войну

Центральный банк РФ второй раз за два месяца снизил учетную ставку – до 18%. Это было сделано для увеличения капитала для российского военно-промышленного комплекса.

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Однако этот шаг может подстегнуть темпы роста инфляции. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Центробанк РФ 25 июля объявил о снижении ключевой учетной ставки с 20% до 18%. Это снижение – уже второе за два месяца и, как считают аналитики, обусловлено оно стремлением увеличить доступный для российской оборонки капитал.

Также Центробанк РФ снизил свой прогноз среднегодовой ключевой ставки до 18,8-19,6% в 2025 году и до 12-13% – в 2026 году. Кроме того, был снижен целевой годовой уровень инфляции до 6-7% в 2025 году и до 4% – в 2026-м.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что решение снизить ключевую процентную ставку было принято из-за того, что текущее инфляционное давление снизилось быстрее, чем прогнозировалось ранее. По ее словам, инфляция в РФ якобы замедлилась, зато вырос спрос и годовые показатели кредитования.

Набиуллина также заявила, что Россия возвращается к целевому уровню инфляции в 4%, а текущие усилия Центрального банка в области монетарной политики уже якобы дают благоприятные результаты по уровню инфляции.

Между тем российское оппозиционное издание The Bell 21 июля писало, что Центральный банк России может решить снизить ключевую процентную ставку из-за фактического замедления темпов роста российской экономики, цен, заработной платы и корпоративного кредитования. Однако рост этих факторов обычно усиливает инфляцию.

И снижение ключевой ставки в этом году может быть не последним, ведь эти действия, считают аналитики, связаны с войной, которую развязала и ведет Россия против Украины.

"Центральный банк, возможно, снизил свою ключевую процентную ставку в рамках усилий российского правительства по высвобождению большего капитала для российского ВПК и снижению цены кредитования для производителей сектора оборонной промышленности", – говорится в материале.

Центробанк в значительной степени использовал монетарную политику для преодоления экономических последствий военной экономики России и расширил денежную массу за счет военных выплат, социальных проектов и инвестиций в оборонную сферу, пишут аналитики.

Поскольку увеличение денежной массы обычно усиливает инфляцию – Центральный банк РФ в октябре 2024 года ввел рекордную ключевую процентную ставку в 21%. Это было частью усилий по противодействию инфляции, вызванной расходами военного времени и ослаблением рубля.

"Снижение уровня инфляции в России может быть результатом этих усилий, хотя остается непонятным, стабилизируется ли инфляция в стране", – резюмировали в ISW.

Что предшествовало

Ранее в ISW объяснили, что стоит за планами перевооружения России. Москва предварительно распланировала финансирование "оборонки" на ближайшее десятилетие.

Аналитики убеждены, что эти действия связаны с тем, что Кремль готовится к потенциальному конфликту с НАТО.

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