Трамп, тарифы и под*р*шка

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Наверное, все уже читали или смотрели видео о новых пошлинах/тарифах от Трампа. Не буду анализировать причины таких тарифов, не буду писать здесь, как, по мнению экспертов, это скажется на экономике США. Там на трех экспертов четыре точки зрения. Буду немного о другом.

Далее текст на языке оригинала.

Але скажу пару слів про під*р*шку і те, що буде відбуватися там на тлі цих подій.

Отже, попри те, що під*р*шка не потрапила в перелік країн, до яких були запроваджені мита, трампівські тарифи луплять немитих по самих бебехах. Що, власне, відбувається.

Трохи теорії

Тарифна війна від Трампа неминуче призведе до рецесії (гальмування економічного росту). А це означає, що люди по всьому Світу будуть менше споживати. А це означає, що компанії всього Світу будуть менше виробляти. А це означає, що попит на нафту буде падати. А це означає, що продати свою нафту зможуть ті, хто запропонує меншу ціну. А це означає, що всі, хто видобуває нафту, ставить собі задачу давити ринок об’ємом. Законтрактувати максимально можливі об’єми нафти на продаж, поки це можливо. Саме тому ОПЕК+ вчора прийняли рішення в кілька разів підняти видобуток нафти.

Додайте до цього ще той факт, що нафта – це біржовий товар. Відповідно нафту купляють не лише нафтопереробні заводи, а ще й ті, хто таким чином заробляє на біржових коливаннях. Шок від Трампа змушує біржових гравців максимально виходити з акцій, фючерсів, кріпти і т.д.. Це також зменшує попит на нафту.

І нафта полетіла вниз… За три дні сорт Брент з 75 доларів за барель злетів до 65. На 10 баксів. Що таке для під*р*шки мінус 10 баксів? Це мінус 2,2 млрд доларів прибутку на місяць. І це ще не дно

Через санкції під*р*шка продає свою нафту марки Юралс в середньому на 15 доларів дешевше, аніж Брент. Тобто якщо бочка Бренту сьогодні 65 баксів, то Юралс – 50 баксів. І тут прикол математики в тому, що майже 60% добичі нафти на родовищах в странє-бєнзоколонкє мають собівартість 45 баксів за барель. Тобто при сьогоднішній ціні Юралс – 50 баксів чистий прибуток в них – 5 баксів за барель. Якщо ціна впаде ще мінімум на 6 доларів, то на більшості родовищ видобувати нафту буде збитково. А це ралі тільки почалося!!!

Ну і ще одну благую вєсть принесли нам під*рські чиновники. І це стосується їхнього дефіциту бюджету.

Хто не в курсі – стисло поясню.

П*д*ри прийняли бюджет на 2025 рік з дефіцитом 1,1 трлн рублів. За весь рік!!!

В за січень 2025 вони примудрилися отримати дефіцит 1,7 трлн рублів. Лише за 1 місяць. Щось там розказували, що треба було на воєнку терміново аванси давати, що там все буде харашо по року, все вирівняється. Але…

Але за лютий мінфін заявив про зростання дефіциту до 2,7 трлн рублів. Типу це вже овердофіга. І лише з березня мали б бути відчутні наслідки останніх санкцій Байдена.

Але держказначєстко Ху*лостану зробило нову заяву. Виявилося, що діра в бюджеті за січень-лютий не 2,7 трлн рублів, а 3,8 трлн. Бо мінфін зарахував майбутні податки березня у лютий, щоб хоч якось прикрасити звітність.

На фоні цього – чисельні скарги на невиплати заробітної плати та затримку у виплатах п*д*рським військовим. І це тільки початок… Цікаво, а скільки вони будуть воювати без грошей?

Тепер чекаємо, на які там поступки вони пообіцяли піти на сьогоднішній зустрічі в США. І чи готові…