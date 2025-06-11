Тоже воевал за православные скрепы? Среди освобожденных оккупантов оказался настоящий сатанист. Видео

Пока российская пропаганда обвиняет украинскую власть и украинцев в сатанизме, среди российских военнопленных, которые вернулись в РФ во время обмена 9 июня, оказался настоящий сатанист. Этот факт трудно связывается с заявлениями кремлевской пропаганды о том, что Россия якобы воюет в Украине "за православную веру".

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Об этом сообщил проект "Хочу жить". В своем Telegram-канале проект также опубликовал соответствующее видео блогера Дмитрия Карпенко.

Отмечается, что 23-летний россиянин родом из Самары, которого зовут Данила Гаран, не скрывает своих религиозных предпочтений и признался, что ранее даже был членом сатанистской секты.

"Сатанисты в рядах российской армии явление не новое. Так же как и неонацисты, убийцы, насильники, наркоманы, педофилы, мародеры, слабоумные, и даже каннибалы. Другое дело, что не лишним будет напомнить, что лицемерная кремлевская пропаганда трубит, что Россия воюет в Украине "за православную веру", обвиняя украинскую сторону в сатанизме", – отметили в проекте.

Также в "Хочу жить" подчеркнули, что в обмен на пленных украинцев Украина готова отдавать россиянам всех их военнопленных, независимо от национальности, вероисповедания и мировоззрения.

"Для нас важнее вытащить из российского ГУЛАГа всех своих, чем спекулировать судьбами людей", – добавили в проекте.

"Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который реализуется при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Проект призван помочь военнослужащим РФ, которые не хотят участвовать в войне против Украины, безопасно сдаться в плен украинским силам обороны и сохранить свою жизнь.

Оккупанты, желающие сохранить себе жизнь и сдаться в плен, могут воспользоваться чат-ботом проекта: t.me/spasisebyabot.

Доступна также возможность звонков на номера: +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров)

и сообщения в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88 и +38 097 88.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате обмена пленными 9-10 июня в Россию вернулся оккупант, которого отправили на фронт из колонии, где он отбывал наказание за ряд особо тяжких преступлений. Семья россиянина не была рада тому, что он вернулся. Мама оккупанта сказала, что хотела бы чтобы он оставался в плену.

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