'Я не хотела, чтобы тебя обменивали': мать освобожденного оккупанта заявила, что он не доедет домой. Видео

В результате обмена пленными 9-10 июня в Россию вернулся оккупант, которого отправили на фронт из колонии, где он отбывал наказания за ряд особо тяжких преступлений. Семья россиянина не была рада тому, что он вернулся.

Видео дня

Мама оккупанта сказала, что хотела бы чтобы он оставался в плену. Она предположила, что сына снова отправят на фронт в Украину, даже не позволив доехать домой. Соответствующие видео их разговора публиковали в сети.

"Если честно, я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ты сейчас и до дома и не доедешь.. Тебя отправят на границе с Беларусью типо помощь окажут и обратно "туда". Сидел бы там спокойно!" – сказала россиянка.

Сам оккупант рассказал, что подписал контракт с министерством обороны страны-агрессора в российской колонии. В тюрьме в свои 22 года он сидел за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, участие в организованной преступной группировке, разбой.

"У вас Вконтакт есть? Могу себя по новостям найти. Да, меня и по новостям показывали!" – рассказывал оккупант со смехом.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 10 июня вернула из российского плена еще группу своих защитников. В рамках нового обмена удалось вырвать из застенков РФ раненых и тяжелораненых бойцов, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи. Один из украинских воинов вернулся домой в свой день рождения.

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