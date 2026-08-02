"Святая Русь" и "архистратиг Владимир": РПЦ официально утвердила 12 молитв о войне

Русская православная церковь официально утвердила не менее 12 молитв, связанных с войной против Украины и поддержкой российской армии. Среди них — обязательная молитва "о Святой Руси", которую читают во всех храмах РПЦ, а также тексты для военных и членов их семей.

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Такой подход свидетельствует об открытой милитаризации церковной риторики после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

До 2022 года Русская православная церковь в основном использовала риторику с призывами к миру, однако после начала полномасштабной войны ее позиция стала значительно более откровенной. Церковные тексты всё чаще содержат просьбы о победе России и поддержке военных действий.

Ключевое место занимает молитва "о Святой Руси", которая является обязательной для чтения во всех храмах РПЦ. За отказ произносить этот текст священнослужителей могут даже лишить сана. В то же время Синод РПЦ продолжает утверждать новые молитвы, адресованные военнослужащим, их матерям и другим категориям верующих.

Помимо официальных текстов, на фронте распространяются и неофициальные молитвы. В частности, речь идет о молитве к "архистратигу Владимиру", в которой президента РФ Владимира Путина фактически приравнивают к архангелу Михаилу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 57% опрошенных украинцев поддерживают идею запрета Украинской православной церкви Московского патриархата из-за её связей с Русской православной церковью. Также 80% респондентов согласны с идеей разрыва связей УПЦ с РПЦ из-за российской агрессии против Украины.

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