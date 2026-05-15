Суммы выросли: медиа раскрыли, сколько денег Россия потратила на вербовщиков на войну против Украины
Российские регионы существенно увеличили финансирование программ денежных вознаграждений за привлечение контрактников для участия в войне против Украины. За последний год средние месячные расходы более чем удвоились, что свидетельствует о расширении системы финансового стимулирования вербовки.
Общий объем уже выплаченных средств достиг миллиардов рублей. Информацию обнародовали российские СМИ.
По состоянию на май 2026 года бонусы за вербовку контрактников официально ввели примерно в половине регионов России. Часть выплат действует на уровне областей, другая – в городах и муниципалитетах, и их количество продолжает расти.
Средний размер месячных расходов регионов на такие программы вырос с примерно 358 млн до более 800 млн рублей. В отдельных случаях вознаграждение за одного завербованного может превышать 500-600 тысяч рублей, в зависимости от региона и категории рекрута.
Наибольшие расходы зафиксированы в Ивановской, Саратовской и Тверской областях. В некоторых регионах финансирование таких программ уже превысило миллиард рублей, причем средства часто выделяются из резервных фондов местных бюджетов.
