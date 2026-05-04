Россия завербовала на войну жителей Перу: пропали сотни людей

Российская Федерация обманом привлекала граждан Перу к участию в войне против Украины. За последние две недели 18 таких иностранцев удалось вернуть обратно в их страну.

Об этом, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Перу, пишет "Медуза". Отмечается, что обманутых перуанцев на "СВО" могут быть сотни; по крайней мере такое количество заявлений родственники подали в правоохранительные органы, жалуясь на исчезновение заробитчан в России.

В МИД Перу проинформировали, что в рамках усилий по консульской защите один перуанец вернулся домой 3 мая, еще шесть человек прибудут 4-го числа.

Также двое граждан, которые обратились за поддержкой в посольство Перу в Москве, продолжают ждать репатриации под защитой дипучреждения.

Добавим, что в начале мая прокуратура Перу открыла предварительное расследование о возможной торговле людьми, связанной с исчезновением граждан на территории РФ.

Жителей Перу заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы в различных сферах, в частности связанных с вооруженными силами. В приглашениях указывались вакансии охранников, инженеров, поваров, таксистов, то есть они не были связаны со службой на линии фронта. Позже перуанцев заставляли подписывать какие-то соглашения на русском языке, отбирали документы, отправляли на короткое военное обучение, а дальше – на войну.

Адвокаты, представляющие интересы родственников пропавших, заявляют, что по такой схеме с октября 2025 года в Россию поехали около 600 перуанцев, по меньшей мере 13 уже погибли на российско-украинской войне.

Как ранее писал OBOZ.UA, иностранных граждан, которые соглашаются на контракт с российской армией, заставляют оплачивать собственное "оформление" – суммы достигают 1,5 млн рублей. При этом обещанные компенсации за расходы часто не выплачиваются, а сам процесс сопровождается признаками мошенничества. В результате люди оказываются без денег еще до попадания в зону боевых действий.

