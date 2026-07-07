"Страна-бензоколонка" без бензина: россияне уже не верят объяснениям Путина – исследование

В России топливный кризис перестал быть лишь экономической проблемой. Он стал еще одним фактором, подрывающим доверие граждан к власти.

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К таким выводам пришли аналитики Join Ukraine, проанализировав реакцию пользователей региональных Telegram-каналов и сообществ "ВКонтакте" за период с 22–28 июня. Мониторинг охватил около 410 региональных Telegram-каналов, а также региональные сообщества в "ВКонтакте" по всей России и на временно оккупированных территориях Украины.

В течение последних недель риторика российских властей насчет топливного кризиса кардинально изменилась. Сначала правительство уверяло, что ситуация на рынке "стабильная", затем стало говорить об "ажиотажном спросе", а уже в конце июня Владимир Путин признал наличие дефицита, правда, назвал его "некритическим".

В то же время действия самого правительства свидетельствуют об обратном. До конца июля Россия запретила экспорт бензина, до ноября – экспорт авиационного топлива, а также рассматривает возможность ограничения вывоза дизельного топлива и возврата к использованию бензина с более низкими экологическими стандартами.

Еще одним индикатором проблем стала зависимость от импорта. В июне продажи беларуского бензина на Петербургской бирже выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на официальные заявления о "контролируемой ситуации", по меньшей мере 22 региона России уже ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. В Забайкалье автомобилистам отпускают лишь 15 литров бензина, в Дагестане – 20 литров, а на временно оккупированном Крымском полуострове свободную продажу бензина вообще временно приостановили, оставив топливо только для служб жизнеобеспечения и безопасности.

Однако наибольший интерес вызвал не сам кризис, а реакция россиян.

Аналитики Join Ukraine отмечают, что главными эмоциями пользователей стали раздражение и недоверие к властям. Россияне массово писали о многочасовых очередях на заправках, пустых колонках, лимитах на продажу топлива и стремительном росте цен. На этом фоне официальные объяснения о "временных трудностях" или "искусственном ажиотаже" все чаще вызывали лишь сарказм.

В комментариях пользователи иронизировали, что "в стране-бензоколонке закончился бензин", сравнивали ситуацию с дефицитом 1990-х годов и шутили, что теперь "молятся за свои 30 литров бензина". Все чаще критика направлялась не только на местные власти, но и лично на Путина и партию "Единая Россия".

В некоторых регионах пользователи открыто связывали дефицит топлива с войной, отмечая, что пока продолжаются боевые действия, экономическая ситуация будет только ухудшаться. Другие обращали внимание на то, что из-за нехватки топлива неизбежно подорожают продукты, такси, общественный транспорт и коммунальные услуги.

По мнению Юлии Еленич, аналитика по российскому направлению Join Ukraine, топливный кризис свидетельствует о гораздо более глубокой проблеме, чем просто дефицит бензина.

"Главный вывод этой недели – россияне все меньше доверяют официальным объяснениям властей. Они оценивают ситуацию не по заявлениям чиновников, а по собственному опыту: очередям на АЗС, лимитам на продажу топлива и росту цен. Именно этот разрыв между пропагандой и реальностью становится одним из ключевых факторов накопления общественного недовольства", – отметила она.

Несмотря на резкий рост критики, аналитики не фиксируют призывов к протестам или свержению власти. Вместо этого мониторинг показывает иную тенденцию: россияне все чаще ставят под сомнение официальные объяснения, а война и экономические проблемы постепенно подрывают доверие к государству.

Как сообщал OBOZ.UA, в Забайкальском крае России из-за острого топливного кризиса жителям начали предлагать заправлять автомобили в Китае. В то же время на российских АЗС образуются многокилометровые очереди.

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