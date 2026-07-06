Километровые очереди: в России топливный кризис набирает обороты, автомобили уже предлагают заправлять в Китае. Видео

В Забайкальском крае России из-за острого топливного кризисажителям стали предлагать заправлять автомобили в Китае. В то же время на российских АЗС образуются многокилометровые очереди.

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На отдельных заправках из-за дефицита топлива возникают конфликты, а водители вынуждены ждать своей очереди десятки часов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют видео очевидцев.

В Забайкальском крае на фоне острого топливного кризиса появились десятки объявлений с предложениями перегнать автомобили в Китай для покупки бензина и дизельного топлива. Часть водителей самостоятельно пересекает границу, чтобы заправить транспорт.

По данным местных чатов, дизельное топливо на китайских АЗС стоит около 66 рублей за литр при оплате в юанях, а бензин АИ-95 — до 97 рублей за литр. Местные жители также пытаются вывозить топливо в канистрах объемом до 10 литров, однако этот процесс строго контролируется китайской таможней.

Кризис с поставками топлива в регионе продолжается с конца июня. В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности. На действующих автозаправочных станциях установили ограничение – не более 15 литров топлива на один автомобиль.

В Чите и других населенных пунктах региона образовались очереди длиной до четырех километров, состоящие из сотен автомобилей. Время ожидания заправки местами достигает 36 часов, а на этом фоне возник теневой рынок продажи мест в очередях.

Одна из россиянок рассказала, что встала в четыре утра, чтобы занять очередь на АЗС, однако заправить автомобиль смогла только около десяти часов утра.

На другом видео женщина жалуется, что не знает, удастся ли ей заправиться на АЗС. По её словам, возле заправки дежурят люди в камуфляже и бронежилетах. Движение автомобилей регулируют с помощью конусов и пропускают машины по очереди, чтобы избежать давки у заправочных колонок.

Напомним, в июне 2026 года Россия импортировала рекордные объемы бензина из Беларуси — около 141 тысячи тонн только за первые 25 дней месяца. Однако даже такие поставки не смогут полностью устранить дефицит топлива, возникший из-за проблем с работой российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Также OBOZ.UA сообщал, что в России распространяются драки на заправках из-за дефицита бензина и многочасовых очередей. В связи с обострением ситуации местные власти в отдельных регионах уже ищут альтернативные способы обеспечения порядка на АЗС.

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