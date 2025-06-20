Сработало распознавание лиц: в России начались задержания "отказников" из числа жителей оккупированной части Украины

Российские оккупационные войска не только несут большие невосполнимые потери на фронте, но и испытывают нехватку из-за растущего потока тех, кто не захотел воевать. Немалая часть из них – это жители временно оккупированной территории Украины. Причем среди них есть как коллаборанты, так и украинцы, оказавшиеся заложниками ситуации.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Не упустили шанс

Все началось с территории Украины – с Донецкой области, часть которой оказалась под контролем России еще в 2014 году. Несколько лет жители оккупированной территории служили в "армии" так называемой ДНР. Накануне полномасштабного вторжения в Украину на Донетчине оккупанты устроили массовый отлов местных жителей. Им говорили, что отправят на военные сборы, но оказалось – на войну. Именно тогда, пользуясь неразберихой и отсутствием четкого учета, часть насильно мобилизованных мужчин смогли сбежать. Среди них было много тех, кто категорически не хотел воевать против Украины.

Журналисты OBOZ.UA лично знают по меньшей мере три таких случая. Все "фигуранты" – молодые парни, вынужденно оставшиеся жить в оккупации из-за своих родственников. Спустя время, поднакопив деньги благодаря удаленной работе, они смогли выехать. Сначала в Россию, так как по-другому никак, потом – в страны ЕС.

Но тогда не было розыска "СОЧ" из числа жителей оккупированной части Донецкой области, он начался после насильственного "присоединения" региона к России.

Резкий поворот

Сейчас по розыску самовольно оставивших службу в рядах армии страны-агрессора лидирует снова Донетчина. Но за годы оккупации (особенно это касается Донецка, Макеевки, Горловки) проукранских местных жителей осталось не так уж и много – особенно среди молодежи и людей среднего возраста. И, по данным наших собеседников в оккупации, подавляющее количество "отказников" – это как раз те, кто "топил за Россию".

"Однако при всей их любви к России умирать за нее они не хотят. Потому и бегут со службы. Часть прячутся у дальних родственников в родных краях, а часть – выезжают на территорию РФ, так как там, мол, легче затеряться", – говорит наш собеседник.

Но теперь все изменилось.

Опасен даже домофон

На днях стало известно, что в Санкт-Петербурге силовики поймали жителя оккупированной части Донецкой области, разыскиваемого за "СОЧ".

Он рассказал свою историю местному узкоспециализированному Telegram-каналу. Приведем его рассказ, так как это дает хорошее понимание происходящего.

"Я мобилизованный по "общей мобилизации" в "ДНР" с февраля 22-го года, контракт никогда не подписывал. Ушел в "СОЧ", скрывался в Санкт-Петербурге. В мае 2025 г. я попался, распознала камера домофона у подъезда. Полицейский из горотдела, который разыскивал меня, сказал, что совпадение было 80%. Приехала полиция, отвезла в отделение, там просидел в камере чуть больше суток. Потом приехали и забрали ВПшники. В комендатуре на Садовой в Питере просидел двое суток в камере 3х2 м, никуда не выпускали", – рассказал он.

Затем дончанин попал в центр "СОЧ" в населенном пункте Каменка Ленинградской области. Ему сказали, что он будет находиться там до визита следователя.

"Но через четыре дня меня эшелоном отправляют в Курск. Оказалось, что уголовное дело мое приостановлено, а спустя неделю после задержания я был зачислен штурмовиком в Калининградскую воинскую часть. В деревне Постоялые Дворы Курской области меня одели-обули, приехали "покупатели" и начали разбирать людей в свои полки. Так я попал в N мотострелковый полк, сейчас служу на Харьковском направлении, под Белгородом", – добавил оккупант поневоле.

И это первый известный случай, когда жителя оккупированной территории задержали не просто благодаря видеонаблюдению с распознаванием лиц, а именно из-за домофона. Таким образом, уже не факт, что получится "затеряться" на съемных квартирах в России.

По состоянию на сегодняшний день больше всего камер с распознаванием лиц установлено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане. Сильно скакнула в рейтинге и граничащая с Украиной Ростовская область РФ.

Ростов-на-Дону и область стали одними из первых на юге России, где появились камеры с функцией биометрической аналитики. Причем их количество постоянно растет. Собранные с таких камер данные анализируются с помощью специального программного обеспечения, которое может использоваться для поиска как реальных преступников, так и "неугодных" лиц из числа жителей оккупированной территории.

У российских "правоохранителей" сейчас есть доступ к камерам видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, торговых центрах, на социально значимых объектах, стадионах, в аэропорту, на вокзалах, в образовательных учреждениях, въездах-выездах из населенных пунктов и т.д.

Таким образом, становится намного безопаснее сдаться в плен украинским военным, чем пытаться "отсидеться" в России, а в итоге снова оказаться на передовой. И в лучшем случае – получить увечья.