Спутниковые снимки подтвердили удар по химзаводу в Тверской области РФ

В сети появились спутниковые снимки, подтверждающие удар по Редкинскому химическому заводу в Тверской области (Россия). Атака по объекту, который в частности производит топливо для российских ракет, произошла ночью 7 февраля.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода". Тогда возгорание на предприятии подтвердил и губернатор Тверской области Виталий Королев.

Как видно на спутниковых снимках, основной удар был нанесен по производственному цеху, расположенному рядом с ООО "ИСК" "МИСКОМ". Это предприятие производит пластичные масла, которые используются, в том числе и для нужд Министерства обороны.

Что известно об атакованном объекте

Редкинский исследовательский завод – крупное российское предприятие, занимающееся разработкой и выпуском химической продукции. На официальном ресурсе указано, что в течение десятилетий завод производит уникальные химические материалы для авиационной и космической отраслей.

Предприятие находится под санкциями Великобритании, США и ряда других государств. Это не первый случай атаки на завод, удары по нему фиксировались в июне 2024 года, а также дважды в сентябре 2023-го.

Что предшествовало

В ночь на 7 февраля в Тверской области РФ, в результате атаки беспилотников, раздавались взрывы. Местные жители сообщили о пожаре в районе важного для российской оборонки химзавода. Россияне жаловались на звуки взрывов, а также наблюдали зарево от пожара в районе предприятия. Позже атаку подтвердили и местные власти.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 февраля в российском Саранске произошел пожар на заводе "Электровыпрямитель-ЗСП". Очевидцы публиковали видео, где видно, что над объектом поднимается черный дым. Предприятие связано с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!