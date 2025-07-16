Следователи РФ 'вешают' на украинских пленных нераскрытые убийства: адвокаты бьют тревогу

Только за июнь текущего года в России 60 украинским военнопленным российские суды вынесли приговоры. При этом 49 из них фактически осуждены за переход границы со страной-агрессором во время Курской операции ВСУ. Но кроме этого, на украинских пленных в РФ "вешают" и свои нераскрытые убийства.

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В частности, среди вышеупомянутых 60 пленных есть такие, которых россияне обвинили в убийстве мирных жителей оккупированных территорий. Как отмечает The Insider, это бойцы так называемых "нацбатальонов".

Так, в июне российские суды вынесли приговоры восьми бойцам бригады спецназначения "Азов", двум военнослужащим батальона "Айдар" и одному участнику неназванного "нацбатальона". Их, среди прочего, обвинили в убийстве мирных жителей в Мариуполе.

"Айдар" и "Азов" признаны в России террористическими организациями, и само участие в этих подразделениях расценивается российскими судами как преступление", – отмечает издание.

По словам российских правозащитников, следователи РФ при полной безнаказанности либо "фабрикуют дела с нуля" (особенно против символических фигур вроде бойцов полка "Азов"), либо "вешают на пленных реальные дела убийства мирных жителей, которые не имеют ни свидетелей, ни доказательств".

Причем в случаях убийств мирных людей на оккупированных территориях в подавляющем большинстве виноваты оккупанты – именно поэтому в таких делах нет реальных свидетелей и доказательств.

"Российская судебная система, особенно по делам, связанным с войной в Украине, не соответствует критериям независимости и беспристрастности. Фигуранты таких дел фактически лишены права на справедливое рассмотрение. Адвокаты по назначению работают в деле формально; сами материалы дел нередко засекречены, а суды проходят в закрытом режиме", – цитирует издание адвоката, правозащитницу Валерию Ветошкину.

По ее данным, если в таких делах происходит признание вины, то только "под давлением или пытками", а свидетелей обвинения никто не проверяет достоверность их показаний.

"Гарантировать справедливый и публичный суд невозможно в России на фоне военной цензуры и закрытых судов", – говорит Ветошкина.

Напомним, что в России 26 июня так называемый второй западный окружной военный суд признал виновными трех украинских военнослужащих – Александра Загребального, Андрея Бакалова и Александра Григорьева. В тот же день южный окружной военный суд осудил уроженца Украины, военнопленного Андрея Рыбака.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России указанный южный военный суд вынес приговор 51-летнему уроженцу Запорожья Владимиру Боднарю. Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки по делу о "покушении" на так называемого главу оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

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