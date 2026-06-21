Ситуация катастрофическая: агросектор РФ на грани коллапса после украинских ударов по НПЗ

Российский аграрный сектор оказался на грани серьезного кризиса в преддверии уборочной кампании. Причиной стал острый дефицит дизельного топлива и резкий рост его стоимости.

Видео дня

На этом фоне аграрии предупреждают о рисках срыва уборки урожая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Критический дефицит топлива

Ситуация с топливом в российском агросекторе резко ухудшилась после серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В результате на рынке возник дефицит дизельного топлива, которое является ключевым ресурсом для проведения полевых работ.

Аграрии заявляют о "непосильной стоимости" топлива, которая стремительно выросла в преддверии жатвы. По их словам, расходы на дизельное топливо стали настолько высокими, что значительная часть хозяйств не имеет финансовой возможности обеспечить полноценное проведение уборочной кампании.

Риск срыва уборки урожая

Из-за нехватки топлива фермеры открыто предупреждают о возможном срыве уборки урожая. В отдельных регионах уже фиксируются трудности с выходом техники в поля.

Представители отрасли подчеркивают, что без стабильного обеспечения дизельным топливом значительная часть урожая может остаться несобранной, что будет иметь долгосрочные последствия как для внутреннего рынка, так и для экспортного потенциала страны.

Расхождение между реальностью и официальными заявлениями

На фоне заявлений аграриев правительственные структуры России сообщают о "полном обеспечении отрасли топливом". Такая позиция резко контрастирует с информацией с мест, где фермеры говорят о критической ситуации.

Фактически речь идет о существовании двух параллельных оценок: официальной – оптимистичной, и реальной – кризисной, которую озвучивают непосредственные участники рынка.

Приоритеты Кремля

Топливный кризис в очередной раз продемонстрировал приоритеты российских властей в условиях войны. Основные ресурсы направляются на обеспечение потребностей армии и военно-промышленного комплекса, а также на экспорт для получения валютной выручки.

В результате гражданские отрасли, в частности сельское хозяйство, обеспечиваются по остаточному принципу.

Напомним, российские чиновники пытаются смягчить последствия бензинового кризиса, охватившего РФ. Из-за ударов Украины по нефтебазам и НПЗ на российских автозаправочных станциях все чаще отсутствует топливо, а там, где оно еще есть, фиксируется рост цен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что удары Украины по Москве показали слабость России.

Также аналитики констатировали, что Украина усилила удары по российским НПЗ, из-за чего Кремль был вынужден предпринять определенные шаги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!