Власти России пытаются смягчить бензиновый кризис после ударов Украины, но ситуация будет только ухудшаться — ISW

Российские чиновники пытаются смягчить последствия бензинового кризиса, охватившего РФ. Из-за ударов Украины по нефтебазам и НПЗ на российских автозаправочных станциях все чаще отсутствует топливо, а там, где оно еще есть, фиксируется рост цен.

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Сложившаяся ситуация сильно раздражает российское население, однако в ближайшей перспективе улучшений не ожидается. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Россию накрыл бензиновый кризис

Аналитики констатировали, что российские чиновники продолжают пытаться смягчить рост цен на топливо, поскольку дефицит бензина распространяется по всей России на фоне продолжающихся украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Российское издание "Фонтанка", которое пишет преимущественно о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщило 20 июня, что субъекты России испытывают массовый дефицит бензина и рост цен – как бы упорно российские чиновники ни пытались это отрицать.

Издание отмечает, что подорожание бензина и его дефицит на АЗС затронули и такие города, как Санкт-Петербург, Воронеж и Тула, где до недавнего времени проблем с топливом не было. А неравномерное ценообразование и проблемы с доступностью бензина в ряде регионов вызывают значительное раздражение у населения.

"Фонтанка" сообщила, что некоторые российские АЗС, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, повышают цены на топливо, чтобы предотвратить потерю прибыли.

"Региональные чиновники все чаще пытаются смягчить и преуменьшить рост цен на бензин и его дефицит, но сообщения "Фонтанки" свидетельствуют о том, что эти усилия пока не дают желаемого эффекта", – говорится в материале ISW

Например, в Саратовской области местные чиновники собираются бороться с бензиновым кризисом и ростом стоимости топлива путем ограничения цен на заправках, что в условиях растущего спроса и перебоев с поставками выглядит довольно сомнительным решением.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что министерство промышленности и торговли Тверской области ввело временные ограничения на продажу бензина на заправках "Сургутнефтегаз" и "Татнефть2.

По данным этого же издания, власти Тульской области сообщили о дефиците топлива на некоторых заправках и объяснили ситуацию логистическими проблемами и ростом спроса.

"Российское правительство, вероятно, будет и дальше стремиться к плавному смягчению роста цен на бензин и его дефицита в краткосрочной и среднесрочной перспективе, учитывая, что усиленные украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, будут продолжать усугублять существующий дефицит", — резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что удары Украины по Москве показали слабость России.

Также аналитики констатировали, что Украина усилила удары по российским НПЗ, из-за чего Кремль был вынужден предпринять определенные шаги.

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