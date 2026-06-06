Под российским Петербургом могли атаковать ключевое предприятие подводного оружия: что известно

Утром 6 июня дроны атаковали Ленинградскую область РФ. Взрывы, в частности, раздавались в 40 км от Санк-Петербурга – в городе Ломоносов на южном побережье Финского залива.

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Там под ударом могло оказаться стратегическое для агрессора предприятие НИИ Морской теплотехники, ключевой разработчик и производитель подводного оружия. Об этом свидетельствует OSINT-анализ независимого российского издания ASTRA.

Атаковано ключевое предприятие по разработке подводного оружия

По данным ASTRA, подСанкт-Петербургом мог быть атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.

"Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовым под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ Морской теплотехники, который расположен в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44", – указано в сообщении.

Журналисты напомнили, что Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) – это оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ.

Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.

Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники – выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем; создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, основанными на газотурбинных и поршневых двигателях; создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловой комплекс. – Ред.) и их подсистем; разработка и создание новых энергосистем .

"НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из самых совершенных в советском флоте", – добавили в ASTRA.

Ленинградская область – под массированной атакой

Российские пропагандисты уже называют утреннюю атаку "самой массированной атакой украинских БпЛА на Ленинградскую область в этом году". Почву для таких заявлений создал, в частности, местный губернатор Александр Дрозденко, который около 9 часов утра заявил о 141 "сбитом" дроне.

"Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. В настоящее время силами и средствами минобороны ликвидируется возгорание неподалеку от поселка Большая Ижора. Мною принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", – отметил Дрозденко.

Упоминание российского чиновника о "возгорании неподалеку от Большой Ижоры" стало подтверждением попадания по 15-му арсеналу ВМФ РФ, где хранят, ремонтируют, обслуживают и утилизируют морские боеприпасы, торпеды и ракетное вооружение армии РФ. Этот арсенал обеспечивает потребности Балтийского флота РФ.

После поражения арсенала там началась вторичная детонация.

Впоследствии Дрозденко заявил о "сбивании" 144 БпЛА – и отличился противоречивым заявлением об "отсутствии разрушений" с "незначительными разрушениями" и "пожаром в Ломоносовском районе" на военном объекте.

Также, как рассказывал OBOZ.UA, в Кронштадте могли быть поражены военный морской порт, Кронштадтский морской завод и Кронштадтский морской кадетский военный корпус.

На фоне массированной атаки в аэродроме "Пулково" остановили прием и отправку самолетов. А губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не покидать дома из-за атаки БПЛА.

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", — написал он.

Как писал OBOZ.UA, этим утром также дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

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