'Люди устали, все в дыму, эвакуация!' Захарова показала солнце в Петербурге и вызвала истерику у россиян

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова нарвалась на общественный хейт со стороны россиян. Вместо комментариев относительно взрывов в Санкт-Петербурге и Кронштадте, кремлевская чиновница в очередной раз попыталась замылить глаза.

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По поводу этого она опубликовала фотографию солнечного гала в Санкт-Петербурге в своем Telegram-канале. Однако восторг чиновницы не поделили.

"В Петербурге гало – солнечное сияние вокруг солнца", – подписала сообщение Захарова.

В комментариях к сообщению Захаровой ей заявили, что она и ее руководство "живут в параллельной реальности". Большинство комментариев носили исключительно характер хейта в сторону кремлевской чиновницы.

"И БПЛА штурмуют Питер";

"Это у вас забава какая-то? Типа людей бомбят, а вы радуетесь?";

"Элиты живут в своей параллельной реальности, им нет дела, что там у смердов";

"Это дух с Аляски прилетел...".

А один из комментариев, судя по всему, содержал призыв к самой чиновнице:

"Мария Владимировна, спешим вам сообщить, что у простого люда ночь выдалась не спокойной. Второй раз за эту неделю город подвергся атаке БПЛА. Не могли бы вы освещать реакцию МИД сразу же, как произошло событие? Или так делать не позволяет регламент или руководство? Обратите ваше драгоценное внимание на землю и простых людей, а не на эффект гало. Люди простые устали, все в дыму, иногда эвакуация", – говорится в сообщении.

Атаки по Санкт-Петербургу и Кронштадту

Утром 6 июня дроны атаковали Ленинградскую область России. В Кронштадте могли быть атакованы военный порт и местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар, а город закрыли на въезд и выезд.

Кроме того, произошел прилет по 15-му арсеналу ВМФ РФ в поселке Большая Ижора, Ленинградской области. Этот стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота РФ. После удара там слышна вторичная детонация.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко умудрился "сбить" 86 БпЛА. А городской голова Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не покидать дома из-за атаки БПЛА.

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета, о ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", – писал он.

Как сообщал OBOZ.UA, этим утром также дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

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