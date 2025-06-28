Санкции работают: Путин проговорился о планах урезать военные расходы в последующие годы. Видео

Российский диктатор Владимир Путин объявил о планах сокращения военных расходов в ближайшие три года. Окончательных договоренностей между ответственными министерствами по этому поводу еще нет, однако все "думают именно в этом направлении".

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Об этом Путин сказал 27 июня на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического совета в Минске. Его слова цитировали росСМИ.

Диктатор пытался выставить РФ миролюбивым государством, противопоставляя ее "агрессивному" Западу.

"А Европа думает о том, как поднять наоборот свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они", – заявил глава страны-агрессора.

По его словам, Запад под предлогом "мнимой агрессивности России намерен перевооружаться".

Путин утверждал, что Россия хочет завершить так называемую СВО "с нужным результатом", поэтому ее оборонные расходы якобы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы.

Как отмечает The Telegraph, эти заявления Путина о готовности к сокращению расходов прозвучали на фоне остановки экономического развития РФ в военное время. Там напомнили, что на прошлой неделе министр экономического развития России Максим Решетников объявил, что страна "находится на грани рецессии".

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина также предупредила, что экономический импульс военного времени, обусловленный огромными государственными расходами на оборону, останавливается.

Тем временем глава Кремля обвинил Запад в попытках похоронить экономику России. При этом, как он утверждает, темпы роста экономик РФ и Беларуси якобы превышают среднемировые. Мол, Запад "хоронит" экономику РФ, но вместо этого "сам скоро сдохнет".

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Путин также объявил, что РФ якобы готова к новому раунду переговоров с Украиной. По его словам, осталось только согласовать место и время.

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