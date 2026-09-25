"Самое сильное падение с июня": в России зафиксировали обвал рейтинга Путина

Доля россиян, одобряющих работу Владимира Путина на посту президента, за неделю снизилась на 2,1 процентных пункта. В то же время доля тех, кто не одобряет его деятельность, выросла на 2,2 процентных пункта.

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Показатель доверия к Путину также снизился, хотя падение было менее существенным. Об этом свидетельствуют данные исследования, охватывающие период с 14 по 20 сентября, когда в России проходило голосование на выборах в Госдуму.

Как изменились показатели Путина

По данным ВЦИОМ, работу Путина на посту президента одобрили 68% опрошенных против 70,1% неделей ранее. Последний раз столь сильное падение этого показателя фиксировалось в конце июня: тогда одобрение снизилось на 3,5 процентных пункта – с 70,4% до 66,9%.

Доля тех, кто не одобряет деятельность Путина, за неделю выросла с 18,8% до 21%.

Показатель доверия к президенту снизился на 0,6 процентных пункта – с 74,2% до 73,6%. В то же время доля тех, кто не доверяет Путину, увеличилась на 1,1 процентного пункта – до 21,6%.

Снизилась и оценка работы правительства

На 2,2 процентных пункта сократилась доля россиян, положительно оценивающих работу правительства. Показатель снизился с 48,3% до 46,1%.

Для сравнения: в конце июня одобрение работы Путина падало ещё сильнее – на 3,5 процентных пункта. Тогда ВЦИОМ зафиксировал снижение доверия к президенту на 3,4 процентных пункта – с 76,7% до 73,3%.

Опрос проводился во время выборов в Госдуму

Исследование ВЦИОМ проводилось с 14 по 20 сентября. Этот период частично совпал с голосованием на выборах в Государственную Думу России, которое проходило 18–20 сентября.

Результаты опроса были опубликованы уже после завершения голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин оказался в ситуации, которая может привести к потере власти уже в течение ближайших трех лет. Сочетание военных неудач, внутреннего недовольства и борьбы элит создает для России критические риски.

Однако одним из ключевых факторов давления на Кремль стали регулярные украинские удары беспилотниками по оккупированному Крыму, отметил Мелик Кайлан в своей колонке для Forbes.

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