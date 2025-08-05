Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности после атаки дронов, а Новокуйбышевский – остановил работу – Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил примерно половину своих мощностей после налета дронов в ночь на 2 августа. А Новокуйбышевский НПЗ, также пострадавший от атаки БПЛА, был остановлен.

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Об этом 4 августа сообщили Reuters, ссылаясь на источники. Оба НПЗ, подвергшихся атакам, принадлежат российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть".

Последствия атак на НПЗ в Рязани

На Рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников были остановлены две установки первичной переработки нефти – ЭЛОУ-3 мощностью 8600 тонн в сутки и ЭЛОУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки, сообщили агентству три источника в отрасли.

В настоящее время на Рязанском НПЗ работает установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-6 мощностью 23,2 тыс. тонн в сутки, что составляет около 48% от общей мощности.

По данным источников, в 2024 году НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, произвел 2,3 млн тонн автомобильного бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1,0 млн тонн авиатоплива.

Последствия атаки на НПЗ в Новокуйбышевске

Новокуйбышевский НПЗ, который также пострадал от атак беспилотников, 2 августа вовсе был остановлен.

По данным источников, там повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-11.

На НПЗ имеется два основных блока: ЭЛОУ-11 производительностью 18 900 тонн в сутки и ЭЛОУ-9 производительностью 4 700 тонн в сутки.

НПЗ планировал остановить ЭЛОУ-9 для проведения капитального планового ремонта с августа по начало сентября.

Мощность переработки Новокуйбышевского НПЗ составляет 8,3 млн тонн нефти в год (или около 160 тыс. баррелей в сутки).

По данным отраслевых источников, в прошлом году НПЗ переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильного бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Это был первый случай атаки беспилотника на крупный российский НПЗ с марта 2025 года, отмечает Reuters.

"Роснефть" не отреагировала на просьбы прокомментировать ситуацию.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 августа под Самарой, в городе Новокуйбышевск. РосСМИ писали, что целью атаки стал НПЗ, там вспыхнул пожар. Впоследствии местные власти подтвердили поражение "одного из предприятий", а сеть заполонили кадры пожара.

Той же ночью БПЛА атаковали Рязань, целью также стал НПЗ. Взрывы раздавались также в районе авиабазы "Дягилево". А в Липецке сообщали об атаке на военный аэродром.

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