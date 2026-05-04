Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт: европейская разведка раскрыла настроения в Кремле

С начала марта российский диктатор Владимир Путин начал еще больше бояться за собственную жизнь, он опасается заговора или попытки "дворцового переворота". В частности, в Кремле считают, что для физического устранения диктатора заговорщики могут использовать БпЛА.

Паранойя Путина привела к усилению мер безопасности, диктатор все больше времени проводит в бункерах, все реже появляется на публике, а в Москве отключают интернет и проводят регулярные масштабные рейды с использованием служебных собак. Об этом идет речь в отчете разведки одной из стран Европейского Союза, полученном российским оппозиционным изданием "Важные истории" от источника, работающего в правительстве европейской страны.

Кремль встревожен, Путин боится

В отчете разведки указано, что с начала марта 2026 года Кремль и лично Путин всерьез обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота против президента России.

В частности, Путин боится, что для покушения на его жизнь некие "представители политической элиты" РФ используют беспилотники.

Возросший страх привел к значительному усилению мер безопасности вокруг российского диктатора.

Так, отвечающая за жизнь Путина Федеральная служба охраны (ФСО) прибегла к:

введению двух уровней проверки для посетителей администрации президента РФ , включая полный досмотр сотрудниками ФСО;

, включая полный досмотр сотрудниками ФСО; существенному сокращению списка мест, которые регулярно посещает Путин : к примеру, ни он, ни его семья больше не появляются в любимых ранее резиденциях в Подмосковье и на Валдае;

: к примеру, ни он, ни его семья больше не появляются в любимых ранее резиденциях в Подмосковье и на Валдае; увеличению времени, которое Путин проводит в модернизированных бункерах, в частности, в Краснодарском крае. Он укрывался в них еще с начала полномасштабной войны в Украине, теперь же не выходит неделями – пока российские пропагандисты крутят подготовленные заранее видеоматериалы;

в частности, в Краснодарском крае. Он укрывался в них еще с начала полномасштабной войны в Украине, теперь же не выходит неделями – пока российские пропагандисты крутят подготовленные заранее видеоматериалы; отказу от организации поездок Путина на военную инфраструктуру : если в прошлом году Путин ездил на такие объекты часто, то в этом – не показался там ни разу;

: если в прошлом году Путин ездил на такие объекты часто, то в этом – не показался там ни разу; периодическому отключению коммуникационных сетей в отдельных районах Москвы;

в отдельных районах Москвы; проведению сотрудниками ФСО масштабных рейдов с использованием кинологических подразделений, сотрудники службы также размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников.

Кроме того, ФСО теперь контролирует и согласовывает любые информационные или медийные публикации с участием президента, опираясь на секретный президентский указ.

Сотрудникам, работающим рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами, они обязаны использовать устройства без доступа в интернет. Этим сотрудникам также запрещено пользоваться общественным транспортом — они передвигаются исключительно на транспорте ФСО. В домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

В подготовке заговора Кремль подозревает Шойгу

Главным "подозреваемым" в возможной подготовке госпереворота стал Сергей Шойгу, бывший министр обороны и с мая 2024 года — секретарь Совета безопасности Российской Федерации, сохраняющий значительное влияние в военном командовании.

В европейской разведке отмечают, что арест бывшего первого заместителя Шойгу, Руслана Цаликова, 5 марта 2026 года рассматривается как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования.

Рост напряженности между силовыми структурами

Тема физической безопасности руководителей (офицеров) ВС РФ вызвала рост напряженности между представителями российских силовых структур.

После убийства генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов предложил Путину созвать заседание постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуации. Однако Путин предпочел провести более узкое совещание, состоявшееся 25 декабря 2025 года, на следующий день после нового нападения на российских силовиков, произошедшего на том же месте, что и убийство Сарварова.

Согласно данным европейской разведки, во время этого совещания представители силовых структур перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности, проявившиеся в свете атак украинских служб.

Герасимов подчеркнул, что эти атаки вызывают страх и дезорганизацию в рядах ВС РФ и резко упрекнул своих коллег из спецслужб за неспособность предвосхитить их. Начальник Генштаба также посетовал на недостаток человеческих ресурсов для физической защиты офицеров в тылу и привлек внимание Путина к этому вопросу.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, в свою очередь, оправдывался, подчеркивая невозможность системного предупреждения нападений. Он упрекнул министра обороны РФ в отсутствии в рамках его ведомства спецподразделения, которое бы занималось физической защитой высших руководителей — по примеру других силовых структур.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, в свою очередь, напомнил, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы не могут выделяться на защиту офицеров министерства обороны. Он также адресовал Герасимову рекомендации по оперативной безопасности для офицерского состава МО, чем вызвал гнев начальника Генштаба.

В завершение этого напряженного совещания Путин призвал участников к спокойствию, предложив изменить формат обсуждения. Он обязал участников встречи в течение недели направить ему свои предложения по решению обсуждавшихся проблем.

После совещания Путин встретился с директором Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрием Кочневым, чья первоочередная задача состоит в обеспечении физической безопасности высших руководителей государства. Было решено изменить внутренний регламент ФСО, расширив список лиц, находящихся под усиленной защитой этого ведомства.

Ранее такая защита распространялась только на самого Валерия Герасимова. Теперь же к числу усиленно охраняемых лиц были добавлены десять высокопоставленных генералов, в том числе три заместителя начальника Генерального штаба.

В европейской разведке считают, что решение Путина, принятое по запросу Генштаба, демонстрирует политический вес Валерия Герасимова, которому удалось добиться успеха в этом "арбитраже", в то время как другим силовым структурам до сих пор не удавалось добиться расширения мандата ФСО в своих интересах.

Список генералов, на которых была распространена защита ФСО:

генерал-полковник Николай Богдановский , первый заместитель начальника Генерального штаба;

, первый заместитель начальника Генерального штаба; генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель начальника Генерального штаба;

заместитель начальника Генерального штаба; генерал-полковник Алексей Ким , заместитель начальника Генерального штаба;

, заместитель начальника Генерального штаба; генерал-полковник Сергей Рудской , начальник Главного оперативного управления Генерального штаба;

, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба; генерал-полковник Виктор Познихир , первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба;

, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба; генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов , начальник Национального центра управления обороной (НЦУО РФ);

, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО РФ); адмирал Игорь Костюков , начальник Главного разведывательного управления (ГРУ);

, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ); генерал-полковник Владимир Зарудницкий , начальник Военной академии Генерального штаба;

, начальник Военной академии Генерального штаба; генерал-полковник Александр Чайко;

генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Важные истории" к отчету европейской разведки добавили: их источники подтверждают возросший страх Путина из-за заговора или попытки переворота.

"Об этом говорят не только усиленные меры безопасности вокруг Кремля и других мест, где бывает российский президент, но и некоторые косвенные признаки. Например, действующий сотрудник ФСБ рассказывал "Важным историям", что его подразделению стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти". О крайней степени страха Путина перед покушением или заговором косвенно говорит и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади", – отмечено в публикации.

